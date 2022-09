Lyt til artiklen

Både FC København og Brøndby hentede søndag skuffende resultater med hjem fra Jylland.

Og efter deres respektive kampe opstod der sent på aftenen et stort slagsmål mellem de to klubbers fangrupperinger på en rasteplads i Langeskov.

Her var en gruppe Brøndby-fans og FCK-fans nemlig røget i totterne på hinanden, skrev presse-fotos.dk som de første.

Fyns Politi bekræfter ligeledes det voldsomme sammenstød over for B.T. søndag aften.

»Vi har været til stede derude, hvor et antal fans af FCK og Brøndby var kommet op at toppes,« siger Peter Vestergaard, der er vagtchef hos Fyns Politi, og tilføjer:

»Slagsmålet varede i få minutter, inden de smuttede videre i deres busser. Vi satte efter dem for at få fat i nogle af dem, men indtil videre har vi ingen meldinger om hverken tilskadekomne eller anholdelser.«

Ifølge presse-fotos.dk har der været omkring 250 fans involveret i sammenstødet på rastepladsen.

Både Brøndby og FC København måtte søndag rejse hjem uden at have fået tre point ind på Superliga-kontoen.

Førstnævnte spillede 0-0 på udebane mod Viborg, mens FC København tabte 1-2 til FC Midtjylland i Herning.