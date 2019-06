Den danske fodboldspiller Jens Odgaard fortsætter efter sommerferien karrieren i den hollandske klub Heerenveen.

Det meddeler den italienske klub Sassuolo på sin hjemmeside.

Opholdet i Sassuolo har for Jens Odgaard langt fra været nogen succeshistorie:

I den nu afsluttede sæson har han blot fået et kvarters spilletid på førsteholdet.

Lyngby BK solgte i 2016 angriberen Jens Odgaard (i gult) til Inter, der efterfølgende udlejede ham til Sassuolo. Her ses Jens Odgaard i duel med AaB's Rasmus Würtz i en kamp i den danske Superliga. Foto: Henning Bagger Vis mere Lyngby BK solgte i 2016 angriberen Jens Odgaard (i gult) til Inter, der efterfølgende udlejede ham til Sassuolo. Her ses Jens Odgaard i duel med AaB's Rasmus Würtz i en kamp i den danske Superliga. Foto: Henning Bagger

Det kan dog ikke udelukkes, at Jens Odgaard vender tilbage til italiensk fodbold, eftersom Inter stadig har en tilbagekøbsklausul på ham.

Jens Odgaard skiftede for to år siden fra den danske fodboldklub Lyngby BK og står noteret for ikke færre end 41 kampe på diverse ungdomslandshold, hvor han har scoret sammenlagt 22 mål.

I Holland kan den 188 centimeter høje angriber, der er født i Hillerød, se frem til at skulle spille på hold med ikke færre end tre danskere.

Heerenveen råder nemlig også over Daniel Høegh, Andreas Skovgaard og Emil Frederiksen.