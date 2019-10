Efter søndagens 0-4-nederlag til Ajax har Jaap Stam kastet håndklædet i ringen og trækker sig i Feyenoord.

Ægteskabet mellem Jaap Stam og den hollandske storklub Feyenoord blev en kort og mislykket affære.

Mandag aften er Stam efter eget ønske stoppet i Rotterdam-klubben, hvor han tiltrådte i sommer. Det skriver Feyenoord på sin hjemmeside.

Den tidligere topspiller har kastet håndklædet i ringen i kølvandet på søndagens beskæmmende 0-4-nederlag på udebane til ærkerivalen Ajax.

Jaap Stam under en kamp i Europa League. Foto: PETER KLAUNZER Vis mere Jaap Stam under en kamp i Europa League. Foto: PETER KLAUNZER

»Jeg har tænkt grundigt over det i lang tid. Min endelig konklusion er, at det er bedre for klubben, spillerne og mig selv, hvis jeg trækker mig,« siger Jaap Stam.

Feyenoord har indledt sæsonen med halvsløje resultater og er noteret for 14 point efter 11 kampe. Det rækker til en 12.-plads blandt Æresdivisionens 18 hold.

Stod det til klubben, skulle Nicolai Jørgensens chef stadigvæk hedde Jaap Stam, understreger teknisk direktør Sjaak Troost.

»Træneren havde bestemt ledelsens opbakning, og spillerne ville gerne fortsætte med ham.«

»Men hvis nogen siger: "Jeg tror ikke længere på projektet, og jeg vil ikke være her," så må vi respektere det. Det er ærgerligt,« siger den tekniske direktør.

Som aktiv spiller var Stam en forsvarsklippe og spillede i store klubber som PSV Eindhoven, Manchester United, Lazio, AC Milan og Ajax.

Efter en række forskellige roller som specialtræner og træner for ungdomshold fik han sit første store seniorjob i 2016, da han blev ansat som manager i Reading, før han via et ophold i Zwolle havnede hos Feyenoord i sommer.

Nicolai Jørgensen sagde til Ritzau i juni, at han havde fået et godt indtryk af sin på det tidspunkt kommende chef, og at Stam havde betydning for, at han ikke satsede på et sommerskifte væk fra storklubben.

»Han ser mig, som ham vi skal bygge offensiven op omkring, og han vil rigtig gerne have, at jeg bliver,« sagde Nicolai Jørgensen dengang.

På grund af skader har Stam dog ikke haft meget gavn af danskeren, som kun har fået spilletid i fire ligakampe - heriblandt det skæbnesvangre nederlag til Ajax i søndags.

/ritzau/