Jan Kozak har opsagt sin stilling som landstræner for Slovakiet. Han stod i spidsen for landsholdet i fem år.

Jan Kozak er ikke længere landstræner for det slovakiske fodboldlandshold.

Den 64-årige træner tog sin afsked dagen efter 1-2-nederlaget til naboerne fra Tjekkiet i Nations League.

Slovakiets Fodboldforbund kalder opsigelsen "overraskende" i en meddelelse på sin hjemmeside.

»Han skabte et hold, der opnåede en række fantastiske resultater, som er indskrevet i landets fodboldhistorie,« lyder det i meddelelsen.

Kozak overtog landsholdet i juli 2013 og førte det til 29 sejre i 54 kampe. Under hans ledelse kvalificerede Slovakiet sig EM i 2016, hvor holdet nåede ottendedelsfinalen.

For en måned siden havde han fornøjelsen af at stå i spidsen for sit hold i kampen mod det danske vikarlandshold bestående af spillere fra de lavere rækker.

Slovakkerne vandt ved den lejlighed med 3-0.

/ritzau/