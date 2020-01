Forud for Liverpool-Manchester United var der tvivl om, hvorvidt Marcus Rashford kunne spille.

Da startopstillingerne kom, var det uden den unge United-stjerne på holdkortet. Og der er desværre for United-fans dårligt nyt.

Marcus Rashford har gennem længere tid spillet med et træthedsbrud i ryggen

Det har udviklet sig til et dobbelt træthedsbrud i kampen mod Wolverhampton onsdag, hvor han kom yderligere til skade og måtte udskiftes efter bare 17 minutter, fortalte Ole Gunnar Solskjær, der for få dage siden udtalte, at han var i tvivl om, hvorvidt Rashford blev klar til søndagens kamp.

Marcus Rashford lader sig udskifte efter kort tid mod Wolverhampton onsdag. Foto: PETER POWELL Vis mere Marcus Rashford lader sig udskifte efter kort tid mod Wolverhampton onsdag. Foto: PETER POWELL

»Han fik et par slag mod Wolves. Hen forværrede ryggen, har haft oproblemer før, så vi må give ham tid til at komme sig, før vi ser ham tilbage på banen,« sagde Ole Gunnar Solskjær ifølge The Telegraph før dagens kamp og tilføjede:

»Jeg forventer ikke at se ham de næste par uger. Vi har en pause midt i sæsonen, og jeg er ikke sikker på, vi ser ham før da.«

Ole Gunnar Solskjær henviser her formentlig til den indlagte Premier League-pause i februar, men der kan muligvis gå længere tid, før den offensive spiller er tilbage.

Marcus Rashfords rygproblemer har ifølge The Times-journalist Henry Winter stået på gennem længere tid, og han skulle have spillet med enorme smerter gennem længere tid, skriver han på Twitter.

Her lyder det, at han kan være ude i op mod tre måneder, og det vil i så fald koste Englands venskabskampe mod Danmark og Italien i marts.

Rygproblemer er ikke fremmed for Marcus Rashford, der i august forklarede, at han har haft en drilsk ryg gennem hele sin ungdom. Han har gennem flere år brugt en speciel ultralydsmaskine for at få forebygge problemer.

Foruden ryggen skulle Rashford også have et lille stykke løs knogle siddende i sin ene ankel, der formentlig blot kræver en simpel kikkertoperation.

Manchester United uden Marcus Rashford på holdet tabte søndag 2-0 til Liverpool på mål af Virgil van Dijk og Mohamed Salah. Liverpool er nu 16 point foran Manchester City i Premier League-tabellen, hvilket er den største pointføring i januar i Premier Leagues historie. Manchester United ligger nummer fem.