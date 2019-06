Cheftræner Steffen Højer og assistenttræner Ralf Pedersen er færdige i Viborg FF.

Det oplyser 1. divisionsklubben på sin hjemmeside.

»Efter en sæsonafslutning er det naturligt at evaluere på situationen, og vi må desværre konstatere, at vi i to sæsoner ikke har levet op til vores forventninger og målsætning, og derfor mener vi i bestyrelsen og ledelsen, at det er tid til at gå i en ny sportslig retning,« siger klubbens sportschef Jesper Fredberg.

Fyringen kommer dagen efter, det ikke lykkedes for Viborg FF at spille sig i Superligaen. Viborg tabte samlet til Hobro i playoff-kampene, og dermed må klubben tage endnu en sæson i den næstbedste danske fodboldrække.

Og selvom han godt ved, at nedture kan betyde en fyreseddel, er Steffen Højer ked af, at han nu ikke længere skal stå i spidsen for Viborg FF.

»Jeg er selvfølgelig enormt ærgerlig over beslutningen. Jeg synes, vi har rykket klubben i en professionel retning, og at der langt hen ad vejen er blevet leveret et godt stykke arbejde. Det var små marginaler, der gjorde, at vi ikke nåede målsætningen, men jeg kender også godt vilkårene som træner i denne branche,« siger Steffen Højer til klubbens hjemmeside.

Viborg er ikke den første klub, der har fyret mandag. Også i Næstved er der sket noget efter weekenden, for her er både klubbens direktør og træner blevet fyret.

Hvem der overtager tøjlerne i Viborg FF, er endnu ikke meldt ud.