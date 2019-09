FC Roskildes træner, Christian Iversen, stopper.

Det oplyser klubben på sin hjemmeside.

»Vi er kede af denne situation, men har fuld forståelse for Iversens prioritering og vil ved denne lejlighed udtrykke vores store tak for hans kæmpe indsats og flotte arbejde under ganske vanskelige betingelser med en stort set ny spillertrup,« siger klubbens ejer Carsten Salomonsson.

Christian Iversen blev i slutningen af juni hentet til klubben for at 'løse en kæmpe opgave i form af at samle en opløst trup, skabe et fællesskab og et konkurrencedygtigt fodboldhold,' skriver FC Roskilde.

Klubben oplyser samtidig, at opsigelsen skyldes, at jobbet som cheftræner er for tidskrævende for Christian Iversen, der ikke har mulighed for at lægge de nødvendige timer på grund af familie og andet job.

Han blev hentet som afløser for Christian Lønstrup, der sagde op i klubben den 29. maj, lød det fra FC Roskilde.

Det skete efter nogle turbulente uger, hvor Lønstrup havde været suspenderet for at have beskyldt spillere fra truppen for matchfixing. En historie, B.T. kunne afsløre den 14. maj.

Efter FC Roskilde havde tabt 1-2 til Lyngby på to Lyngby-mål i de sidste ti minutter, var der 'matchfixing' som tema dagen efter, da kampen skulle evalueres.

Manageren fortalte foran trup, ledere og stab, at han havde beviser for anklagerne. Spillerne bad herefter den tidligere Helsingør-træner om at fremlægge disse beviser, men dét ønske blev ikke opfyldt.

Siden stoppede Christian Lønstrup, og sagen mellem ham og FC Roskilde stoppede ikke her.

Tilbage i juni kom det frem, at Christian Lønstrup havde valgt at stævne den sjællandske fodboldklub. Lønstrup understregede, at han ikke havde sagt sit job op, og han og klubben var uenige i grundlaget for klubbens suspendering af ham. DIF tog også sagen op men fandt ikke anledning til at køre en matchfixingsag.

I stedet for Christian Iversen er det Martin Jungsgaard, der bliver ny træner i FC Roskilde. Han overtager træningen allerede fra onsdag den 11. september 2019, skriver klubben.