NBA-stjernen LeBron James vil fremover give sin mening til kende, når der skal træffes store beslutninger i Liverpool.

Det fortæller Tom Werner, der er direktør i Premier League-klubben, i et interview med The Athletic.

36-årige LeBron James har nemlig kastet omkring 4,7 milliarder kroner i Fenway Sports Group (FSG) i løbet af den seneste måned. Det er koncernen bag Liverpool.

Fenway Sports Group har udsendt en pressemeddelelse. Her fremgår det, at den 36-årige NBA-stjerne har pumpet det enorme beløb i selskabet.

36-årige LeBron James. Foto: Harry How Vis mere 36-årige LeBron James. Foto: Harry How

'Det er en vigtig milepæl for FSG og er en videreudvikling af et langvarigt venskab og relation, der begyndte tilbage i 2010,' står der eksempelvis i meddelelsen.

I 2011 valgte LeBron James at købe to procent af aktierne i Liverpool, og her 10 år senere vælger han så at øge sin magt.

Og det glæder Tom Werner sig over.

»Jeg ser frem til at høre deres meninger og tanker,« lyder det helt præcist fra direktøren.

LeBron James på Anfield for at se Liverpool spille. Foto: ANDREW YATES Vis mere LeBron James på Anfield for at se Liverpool spille. Foto: ANDREW YATES

Nyhedsbureauet AFP skriver, at den store investering fra Los Angeles Lakers-spilleren betyder, at Liverpool vil komme sikkert gennem coronakrisen.

Derudover skal de 4,7 milliarder kroner ligeledes bruges til at finansiere udbygningen af Liverpools hjemmebane, Anfield.

Det vurderes, at LeBron James tjener i omegnen af 600 millioner kroner om året. Her udgør lønnen fra Los Angeles Lakers cirka en tredjedel.

FSG har ud over Liverpool også kontrollen over det amerikanske baseballhold Boston Red Sox.