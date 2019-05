Tre danskere fra start i en Champions League-semifinale! Det er ikke hverdagskost.

Det gad da også en ekstra rød og hvid dimension til semifinale-dramaet mellem Ajax Amsterdam og Tottenham.

Men hvordan gjorde Lasse Schøne, Kasper Dolberg og Christian Eriksen det i det hæsblæasende opgør, som Tottenham endte med at vinde 3-2, hvilket udløste en finaleplads i mesterligaen?

Læs med herunder, hvor vi har samlet karakterer og vurderinger af de tre danske landsholdsspillere fra tre store engelske medier, Daily Mail, Sky Sports og The Guardian.

Foto: PIROSCHKA VAN DE WOUW Vis mere Foto: PIROSCHKA VAN DE WOUW

KASPER DOLBERG

Det var noget af en bombe, der sprang på Johan Cruijff Arena, da tv-billederne viste Kasper Dolberg i spillertunellen blandt Ajax’ startende 11 mand.

Den 21-årige danske angriber har gang i en svær sæson, hvor han er tredjevalg til 9'er-positionen. Men træner Erik Ten Hag valgte Dolberg som starter, da Neres under opvarmningen måtte melde fra.

Midtjyden gik til opgaven med stor energi, men det var alligevel nok en mundfuld for ham at blive kastet for løverne på den måde i Champions League-semifinale.

I hvert fald hvis man skal dømme ud fra flere store mediers vurdering af aktørerne på banen.

Foto: ADRIAN DENNIS Vis mere Foto: ADRIAN DENNIS

»Blev indlemmet i startopstillingen i stedet for Neres i sidste øjeblik under opvarmningen. Var til tider sløset, og hans udskiftning blev tiljublet af hjemmepublikummet,« skriver Daily Mail, og giver Dolberg karakteren 5.

Sammen med målmand André Onana er den danske angriber dermed bundskraberen på Ajax-holdet. Det er en tilsvarende hård dom, som Dolberg får af Sky Sport, som også tildeler den danske landsholdsangriber et 5-tal.

»Han fik aldrig sat sit præg på kampen, og tabte bolden flere gange.«

Også i The Guardian er Dolberg blandt de dårligst bedømte. Med et 5-tal og skudsmålet 'pakket ind' scorer han faktisk lavest af alle Ajax-spillere.

LASSE SCHØNE

Den danske gammelfar på Ajax Amsterdam-midtbanen får ligesom sin unge kollega hård kritik for sin indsats i semifinalen i de store britiske medier.

»Lavede en fatal fejl, da han forhindrede sin målmand i at gribe en løs bold ved Spurs’ anden scoring,« skriver Sky Sports og giver Schøne den laveste Ajax-karakter - 4 - som målmand Onana også tildeles.

Noget bedre er Daily Mails vurdering af Lasse Schøne, som måtte se begge Tottenhams første scoringer liggende i græsset efter forgæves forsvarsaktioner.

Men bortset fra det spillede den danske veteran en godkendt kamp i den time, han var på banen, vurderes det.

Foto: EMMANUEL DUNAND Vis mere Foto: EMMANUEL DUNAND

Schøne scorer karakteren 6,5 med følgende begrundelse.

»Han er den gamle mand på holdet, men han holder snor i de unge spillere. Lavede ikke en fejlaflevering i første halvleg, men blev ofret efter pausen, da Tottenham lugtede blod.«

Hos The Guardian lander danskeren på et 6-tal:

»Blev viklet ind i en forfærdelig situation med Onana ved Lucas Mouras andet mål,« skriver avisen.

CHRISTIAN ERIKSEN

Mere positiv var aftenen alt i alt for Christian Eriksen, som var med til at skabe miraklet for Tottenham, og således kan se frem til en Champions League-finale mod LIverpool FC.

Det var dog ikke danskeren mest markante indsats i Champions League for sin klub, hvilket afspejles i de karakterer, han har scoret.

»Han havde et svagt forsøg ved stillingen 0-0 og så træt ud og uden selvtillid. Men han spillede en rolle i comebacket,« skriver Daily Mail og disker op med karakteren 6.

Med 6-tallet var Eriksen et stykke fra sine offensive kollegaer i vurdering. Her scorede hattrick-mageren Lucas Moura naturligvis højst med et 9-tal, mens Dele Alli, Son Heung-min og Fernando Llorente alle fik 7.

Foto: ADRIAN DENNIS Vis mere Foto: ADRIAN DENNIS

Sky Sports vurderer også, at den danske landsholdsstjernes indsats var en 6’er værdig.

»Han misbrugte en stor chance, og ramte ikke sit bedste niveau, hvorfor andre omkring ham i stedet lyste op,« skriver Sky Sports.

Hos The Guardian hæfter man sig ved det positive i, at fynboen gjorde det godt i samspillet med Dale Alli, som var blandt Spurs’ bedste spillere i sensationscomebacket.

Det sender Eriksen op på et 7-tal, hvilket kun overgås af netop Alli, Danny Rose, Toby Alderweireld og matchvinder Moura.