Efter en turbulent weekend på de sociale medier har DBU valgt at droppe samarbejdet med FCK-fansitet Copenhagen Sundays.

Det skyldes, at flere belastende udtalelser fra fortiden er dukket op, og derfor har Copenhagen Sundays selv valgt at trække sig fra projektet. Det oplyser DBU i en pressemeddelelse.

»DBU ønsker at skabe et fællesskab på tværs af fodbold og i særdeleshed i det daglige arbejde med fodbold. EM på hjemmebane i 2020 er en kæmpe begivenhed og fest for alle. Da vi er blevet gjort bekendt med tidligere ytringer fra de to værter, som vi ikke kan stå inden for som organisation, er vi glade for, at deres fodboldhjerter har talt, og de har valgt at trække sig,« Kenneth Reeh, konstitueret direktør i DBU.

Copenhagen Sundays, der består af Pelle Elikofer og David Bastian-Møller, var af DBU blevet hyret til at være Københavns lokale værter for EM-slutrunden 2020, hvor fire kampe skal spilles i Parken.

De to, der i flere år har lavet nyheder og interview til FCK-fans, skulle være DBU's ansigt på Facebook, Instagram og YouTube.

Men i løbet af de seneste dage er Copenhagen Sundays stødt på massiv modstand på de sociale medier

Søndag skrev B.T., at det havde vakt stor opsigt, at de to kommende værter havde omtalt Brøndbys fans som 'imbecile' og havde beskyldt fansene på Brøndbys fantribune, Sydsiden, for at ryge crack.

Senere begyndte billeder fra den ene af værternes private Facebook-profil at florere på de sociale medier. Blandt andet omtales landsholdsmålmand Kasper Schmeichel her som et 'lille grimt Brøndby-svin' - og desuden bruges hashtagget '#fuckislam' i et opslag, og i tre år gamle opslag hyggejokes der omkring negre, hvilket er faldet flere Twitter-brugere for brystet. Her er et udpluk:

Mandag lyder det fra DBU, at der 'siden lanceringen er kommet nogle skrivelser frem, som de to værter har stået bag. Det er skriv, som EURO2020/DBU

ikke har været bekendt med.'

På Twitter skriver organisationen bag den danske del af EM-arrangementet, Copenhagen Euro 2020, at 'tidligere skriverier har vist sig uforenelige med EURO2020s grundværdier'.

Copenhagen Sundays siger selv følgende i pressemeddelelsen:

»Vores arbejde med EURO2020 kom meget hurtigt til at handle om vores personer, det var ikke meningen. Vi har en kæmpe passion for fodbold og så utrolig meget frem til arbejdet med EM på hjemmebane, som bliver en fantastisk begivenhed,« lyder det samlet fra de to nu tidligere EM-værter.

DBU vil nu indlede arbejdet med at finde nye EM-værter.