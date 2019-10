Mathias Zanka Jørgensen er lørdag kommet i vælten, efter han og resten af Fenerbahce-truppen bar en særlig t-shirt, der hyldede Tyrkiets invasion af Syrien.

Men den massive negative omtale er tilsyneladende ikke noget, der har påvirket danskeren synderligt.

I aftenens opgør mellem Fenerbahce og Konyaspor er forsvarsspilleren således kommet på måltavlen, da han efter et indlæg køligt kunne sende bolden i nettet til stillingen 2-0.

Det var i forbindelse med sidste weekends kamp mod Denizlispor den 20. oktober, at Zanka og resten af holdkammeraterne under opvarmningen stillede op til foto iført en T-shirt med skriften: 'Vatan Size Minnettar'.

Det her giver mig kvalme @mzanka . Jeg troede, at du var større end det her. Øv pic.twitter.com/gIeCWpJfPb — Tim (@inquam) October 25, 2019

Det betyder ifølge en oversætter, B.T. har været i kontakt med: 'Fædrelandet/hjemlandet er jer taknemmelig'.

På T-shirten er der udover teksten også et billede af en rød soldat, der gør honnør, hvilket kan tolkes som en reference til Tyrkiets landsholds omdiskuterede gestus.

B.T. har været tidligere lørdag været i kontakt med Allan Sørensen, der er Weekendavisens udenrigskorrespondent i Mellemøsten. Han fortalte, at Zanka befinder sig i en svær situation, fordi han er tvunget til at blive gjort til reklame for Tyrkiets bombastiske propaganda af deres invasion af Syrien.

»Det ser forfærdeligt ud. Den tyrkiske invasion af det nordlige Syrien er omstridt og kritiseret fra europæisk side, fordi vi snakker krigsforbrydelser og etnisk udrensning. Så det er en voldsom udmelding, at han står med sådan en trøje på,« sagde Allan Sørensen blandt andet.

Mathias 'Zanka' Jørgensen kritiseres heftigt på Twitter for et billede taget i hans klub Fenerbahce, der støtter Tyrkiets invasion af det nordlige Syrien. Foto: Niels Christian Vilmann Vis mere Mathias 'Zanka' Jørgensen kritiseres heftigt på Twitter for et billede taget i hans klub Fenerbahce, der støtter Tyrkiets invasion af det nordlige Syrien. Foto: Niels Christian Vilmann

Han slog samtidig fast, at han tror, Zanka er blevet tvunget til at tage trøjen på.

B.T. har desuden været i kontakt med Folketingets nestor og formand for Kulturudvalget, Bertel Haarder (V), der kommenterer på historien. Det kan du læse mere om her.

Mathias Zanka Jørgensen og Fenerbache fører i skrivende stund 3-1 over Konyaspor i den tyrkiske liga, Super Lig.

B.T. har tidligere lørdag været i kontakt med danskerens agent, Ivan Marko Benes, der ikke ønsker at kommentere sagen.