Det er ikke smertefrit at være fodboldspiller. Det kan Raphael Varane skrive under på.

Den 25-årige forsvarsspiller fik i hvert fald kærligheden at føle på flere måder onsdag aften, da Real Madrid mødte Barcelona i en kamp, han nok helst vil glemme.

For ikke nok med, at Raphael Varane lavede selvmål og sendte rivalerne foran med 2-0. Det kostede ham også en skade på knæet.

Raphael Varane forsøgte ellers at holde Luis Suarez fra at score, men bolden endte altså alligevel i netmaskerne, og efterfølgende lå franskmanden i græsset og tog sig til venstre knæ.

Raphael Varane (tv.) lavede selvmål og slog sig. Foto: SUSANA VERA Vis mere Raphael Varane (tv.) lavede selvmål og slog sig. Foto: SUSANA VERA

Raphael Varanes knæ fik en hård medfart onsdag aften. Foto: Instagram Vis mere Raphael Varanes knæ fik en hård medfart onsdag aften. Foto: Instagram

Efter opgøret har han på sin Instagram-story delt et billede af den hårde medfart, knæet fik under kampen, og det var en lidt blodig affære, der også allerede har kostet tydelige blå mærker og nogle dybe sår.

'Efter kamp' skriver Raphael Varane blot til billede efterfulgt af en emoji, der signalerer, at det nok ikke har været helt smertefrit.

Onsdagens Copa del Rey-opgør endte 3-0 til FC Barcelona, der spillede sig videre med en samlet sejr på 4-1.

Raphael Varane og resten af Real Madrid-mandskabet har dog mulighed for at tage revanche allerede lørdag aften, da Barcelona her kommer på besøg på Bernabeu i La Liga.