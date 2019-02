Fodboldkommentatoren Carsten Werge er efter otte måneders fravær tilbage på skærmen, når Brøndby søndag aften tager imod Randers.

En af Danmarks absolut bedste og mest kendte kommentatorer blev i juni sidste år ramt af akut betændelse i bugspytkirtlen. Siden har stemmen været tavs.

Nu vender Carsten Werge imidlertid tilbage til pladsen på langsiden og i dine ører. Den snart 60-årige kommentator har kæmpet sig igennem sin sygdom og er derfor klar til sit comeback.

»Jeg føler mig ikke syg mere. Det gør jeg ikke, og jeg glæder mig voldsomt til at komme tilbage. Det er fuldstændig underordnet, hvilken kamp det handler om. Jeg skal bare i gang. Og så skal jeg ret hurtigt finde det niveau, jeg har,« siger Werge til B.T.

Foto: Nils Meilvang Vis mere Foto: Nils Meilvang

Werge har været langt fra mikrofonen, siden han blev syg i juni sidste år. Siden har han kæmpet hårdt for at komme tilbage. Til livet - og til jobbet på TV3 Sports kanaler.

I starten er det én kamp, men flere følger. Werge tager den dog med ro efter en sommer, et efterår og en vinter, der har været så langt fra normalen som muligt.

»Min arbejdsgiver er helt unik. De har sagt: 'Tag den tid, det tager. Kan du i starten lave én kamp om måneden, er det fint'. Jeg tror, jeg kan lave mere end det, og min kone er allerede bekymret, for hun kan godt mærke, det begynder at gibbe i den gamle. Men det kommer til at foregå i det tempo, jeg kan følge med i. Det kan godt være, jeg først er oppe at rulle efter sommerferien, men jeg tror også, det er vigtigt at komme i gang. Det skal nok blive godt. Og når Brøndby lige har fyret en træner, bliver det ikke mindre interessant. Jeg glæder mig,« understreger Werge.

Søndag kan du i B.T. og på bt.dk læse alt om Carsten Werge, når han taler ud om en sygdom, der sendte ham i koma og to-en-halv måneds bevidstløshed. En sygdom, som meget vel kunne have kostet ham livet.