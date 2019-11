Kunne man kigge i en krystalkugle, ville man nok allerede kåre Liverpool som engelsk mester.

Lørdag smed Manchester City point, mens Liverpool bare tordnede videre mod titlen med endnu en sejr i Premier League.

Hjemme på Anfield tog Premier League-førerholdet imod Brighton, og det opgør vandt Liverpool 2-1.

Hjemmeholdet endte dog med at balancere på et knivsæg mod sejren, da keeper Alisson Becker blev udvist i det 78. minut.

Becker tog bolden med hånden uden for feltet, og så var det ud. Kort efter reducerede gæsterne til 1-2, men Liverpool holdt fast og hentede yderligere tre point.

Dermed topper Jürgen Klopps suveræne tropper ligaen med 40 point og hele 11 point ned til City på andenpladsen.

Alex Oxlade-Chamberlain strålede for Liverpool i første halveg, men det var forsvarsstyrmanden Virgil van Dijk, der stjal overskrifterne med sine to mål på hovedstød i de første 45 minutter.

Van Dijk var både bedste forsvarsspiller og angriber før pausen, og hollænderen slog til for første gang efter 18 minutter.

Her steg han uimodståeligt til vejrs og pandede Liverpool foran 1-0 på et drøn, hvor han satte hovedet på en perfekt aflevering efter et frispark fra Trent Alexander-Arnold.

Seks minutter senere slog de to til igen, da Alexander-Arnold tog et hjørnespark.

Bolden blev sendt ind i feltet, hvor Brightons forsvar slet ikke kunne stille noget op mod Virgil van Dijk, der hoppede imponerende højt og igen smaskede bolden i mål med panden til 2-0.

Anden halvleg bød ikke på flere mål, men med et kvarter igen kom der gang i målscoringen igen.

Først fik Liverpool-keeper Alisson Becker sit direkte røde kort for hånd på bolden uden for feltet, og så måtte Klopp pille Alex Oxlade-Chamberlain ud for at sætte reservekeeper Adrián på banen.

Den spanske målmand var dårligt kommet på plads, da gæsternes Lewis Dunk var hurtig og tog et direkte frispark. Dunk sparkede resolut bolden i mål med et fladt skud, og så havde Brighton reduceret og skabt spænding.

Adrián lignede derefter en målmand, der aldrig rigtig fandt sig selv i slutfasen.

To minutter før tid fumlede spanieren rundt med bolden, som han ikke kunne holde, men det lykkedes målmanden og Liverpool at køre sejren hjem.

/ritzau/