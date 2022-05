Den danske landsholdsspiller Jannik Vestergaard skal finde sig selv en ny klub.

Det er i hvert fald planen hos hans nuværende klub Leicester.

Siden skiftet i sommer i kølvandet på EM-slutrunden, hvor Vestergaard var en del af succesholdet, der nåede hele vejen til semifinalen, har han ikke haft den succes, han håbede på i Premier League-klubben.

Ifølge Transfervinduets oplysninger har man internt i Leicester set i øjnene, at han ikke passer ind i klubbens planer.

Desuden har man indrømmet over for kilder tæt på klubben, at købet af Vestergaard skete som en gadering for den skadede stjerne Wesley Fofana, der på daværende tidspunkt var ude med en længerevarende skade.

Vestergaard kostede Leicester 130 millioner, da man hentede ham i Southampton, og spørgsmålet er, om man kan få den sum for ham i et salg.

Med sin status som landsholdsspiller – i hvert fald indtil videre – og med et ellers udmærket navn i den engelske liga kunne en anden Premier League-klub være løsningen. Ellers har Vestergaard haft god succes i Bundesligaen tidligere i karrieren, hvis han vil have klubkarrieren tilbage på ret køl.

Sikkert er det dog, at Leicester gerne vil af med ham denne sommer. Og det er måske heller ikke en dum idé for Vestergaard, der jagter spilletid i kampen for at komme med i VM-truppen forud for slutrunden i Qatar senere på året.

Vestergaards kontrakt løber endnu to år med Leicester.