Nicklas Bendtners norske arbejdsgiver, Rosenborg BK, har taget kontakt til den taxichauffør, som Nicklas Bendtner i sidste uge blev dømt for at have udøvet vold mod.

Det fortæller daglig leder i Rosenborg Tove Moe Dyrhaug i kølvandet på, at Rosenborg har fået kritik for at være utydelige i klubbens håndtering af sagen.

»Selvfølgelig er det en sag, vi skulle have været foruden. Vi tager afstand fra det, og vi har taget kontakt til offeret (taxichaufføren, red.) og har sendt blomster fra klubben.«

»Men sket er sket, og så må Nicklas tage den straf, han eventuelt får. Så må vi gå videre derfra,« fortæller Tove Moe Dyrhaug til norske Adresseavisen.

Foto: Martin Sylvest

Rosenborg har fået kritik af flere - både danske og norske - medier for klubbens håndtering af Bendtners voldsdom, der lyder på 50 dages fængsel. En dom, Bendtner har appelleret.

Klubben har ikke været tydelig nok i fordømmelsen af Nicklas Bendtners gerninger, lyder det. Og Tove Moe Dyrhaug acceptererer kritikken.

»Ja, jeg har ingen problemer med at forstå kritikken. Dette er en vanskelig sag, som både vi og Bendtner skulle have været foruden.«

30-årige Nicklas Bendtner hævdede i Københavns Byret, at han handlede i selvforsvar, da han og hans kæreste blev angrebet af den vrede taxichauffør efter et ophedet skænderi på vej hjem fra en bytur natten til den 9 september.