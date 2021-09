Neymar tog sig for nylig en velfortjent ferie ovenpå en hård sæson i PSG og Copa America, hvor Brasilien gik hele vejen i finalen.

Her blev der slappet af på Ibiza, mens de øvrige holdkammerater i den franske hovedstad startede sæsonen op. Nu er superstjernen tilbage på grønsværen, og det er ikke gået stille for sig.

Først blev brasilianeren kritiseret for at være ude af form i sin første kamp i Ligue 1 mod Reims, inden han så trak landsholdstrøjen over hovedet.

Og her gik det så helt galt.

pic.twitter.com/emSTvHg3lB — MC (@CrewsMat10) September 3, 2021

Flere af billederne fra VM-kvalifikationskampen mod Chile gik nemlig viralt på de sociale medier, hvor adskillige fans stillede spørgsmålstegn ved den brasilianske stjernes form.

'Er det bare mig, eller er Neymar blevet tyk?', skrev en bruger, mens en anden bad til, at billedet af Neymar var photoshoppet.

Men den kritik ville Neymar naturligvis ikke finde sig i.

Derfor gik han efterfølgende ud og afviste, at han skulle være ude af form. I stedet var det trøjestørrelsen, den var galt med, afslørede han.

Det var en for stor trøje, der var skyld i, at Neymar på nogle billeder så ud til at have haft en lidt for god ferie. Foto: CLAUDIO REYES Vis mere Det var en for stor trøje, der var skyld i, at Neymar på nogle billeder så ud til at have haft en lidt for god ferie. Foto: CLAUDIO REYES

'Jeg spillede i en størrelse large. Min vægt er normal, og til næste kamp vil jeg bede om en medium,' skrev han i en story på sin Instagram-profil.

Neymar var da også alt andet en ude af form i kampen, der endte 1-0 til Brasilien på mål af netop Neymar.

Søndag tog han så skridtet videre og delte et billede af sig selv i bar overkrop, der afslørede, at han bestemt ikke for meget på sidebenene.

Til billedet skriver han blot 'huh' til stor morskab for stjerner som Marcelo, Vinicius Jr. og Kylian Mbappé, der alle kommenterede opslaget.

Søndag kunne man så selv få syn for sagen, da stjerneangriberen var en del af skandalekampen mod Argentina, der blev afbrudt efter få minutter.