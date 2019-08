Mon ikke David Luiz er en glad og henrykt mand.

Torsdag fik han nemlig sit ønske opfyldt, da han skiftede Chelsea ud med naboklubben Arsenal for ca. 67 mio. kr.

Den 32-årige har skrevet en to-årig kontrakt med rød-hvide Arsenal, men rykket fra den ene til den anden klub har fået en blandet modtagelse blandt Chelsea-tilhængerne.

Mange af dem er gået til modangreb.

David Luiz (næstlængst tv.) har skiftet Chelseas blå trikot ud med Arsenals rød-hvide. Foto: ANTON VAGANOV

Det har kostet en del negativ omtale af restauranten Babbo i Mayfair-området i London, som er ejet af... David Luiz.

På Tripadvisor finder man den ene kritiserende kommentar efter den anden ledsaget af dårlige karakterer for at sende stedets gennemsnitlige rating ned.

Blandt andet har en bruger, der kalder sig selv for Unai Emery skrevet, at det er en »restaurant med høje ambitioner,« og at ejeren er en »meget god spiller for os og vil hjælpe os nå top 4.«

Du kan læse et udpluk af de rasende og til tider lettere ironiske kommentarer her.

Et af de værste steder, jeg nogensinde har været på. Besøget blev ruineret af dårlig service, og den frygtelige mad blev værre, da en stor ROTTE kom ud af køkkenet. Jeg vil ikke vende tilbage til eller anbefale det rotte-inficerede sted.

Tallerkenen kom ind med et krøllet hår i min mad, og det så ud til, at der var rotteafføring på gulvet... Vil ikke anbefale det til nogen. Jeg har meldt restauranten til de relevante myndigheder.

Frygtelig service. En kæmpe slange faldt ned fra loftet og landede på min smagløse mad. Virkelig ulækker mad. Anbefaler ikke.

Den værste oplevelse i mit lov. Jeg fik aftensmad der i går aftes, og jeg fandt et langt, krøllet hår i min mad - Jeg brokkede mig til tjeneren og bad om at tale til med ejeren, men han var åbenbart offside.

Jeg elskede den restaurant - maden var god. Det er dog gået meget ned ad bakke. For at tænke på en metafor svarer det til at gå fra en Champions League-plads til Europa League-standard. UNDGÅ