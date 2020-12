Edinson Cavani blev helten for Manchester United søndag eftermiddag, da han scorede to mål i 3-2-sejren på udebane mod Southampton.

Angriberen lagde efterfølgende et billede på Instagram, hvor han takkede en ven, der havde sendt en besked i forbindelse med den flotte kamp.

33-årige Cavani skrev 'Gracias negrito', og det kan oversættes til 'Tak nigger'. Opslaget kan derfor få konsekvenser. Det skriver Daily Mail.

Manchester United-stjernen risikerer en karantæne. FA, der er fodboldforbundet i England, undersøger lige nu sagen.

Her ses opslaget fra Cavani. Vis mere Her ses opslaget fra Cavani.

De har nemlig tidligere givet en længere karantæne for et lignende ordvalg. Det var i 2011, hvor Luis Suarez kaldte Patrice Evra for 'negro'.

Den daværende Liverpool-angriber fik otte spilledages karantæne og en bøde på mere end 350.000 kroner.

Edinson Cavani understreger ifølge det engelske medie, at 'negrito' betyder hengivenhed i Sydamerika.

Patrice Evra sagde tilbage i 2011, at han blev kaldt 'negrito' af sin bedstemor. Det behøver nemlig ikke at være rettet mod hudfarven - det kan også være rettet mod en person, der har sort hår.

Selv om Manchester United-angriberen ikke mener, han har gjort noget forkert, så valgte han alligevel at slette billedet tre timer efter, det var lagt op.

Politikken hos FA er, at karantænen minimum lyder på tre spilledage, hvis en spiller er racistisk. Det kan i værste tilfælde koste 12 dages karantæne.