Stefan Vico fik to gule kort, men blev på banen, da Næstved og Viborg spillede 2-2. Viborg kræver omkamp.

Viborg FF kræver, at søndagens udekamp mod Næstved i 1. division skal spilles om.

I slutningen af 2-2-kampen modtog Næstveds Stefan Vico sit andet gule kort, men han blev ikke vist ud og kunne dermed spille kampen til ende.

Viborg har set videobilleder fra kampen, og ud fra dem er det ifølge sportschef Jesper Fredberg klart, at Vico modtog to gule kort. Derfor har Viborg indsendt en klage til Fodboldens Disciplinærinstans, og den midtjyske klub forventer at få en omkamp ud af klagen.

Det siger Jesper Fredberg til Viborg Stifts Folkeblad.

»Vi går videre med sagen, da vi mener, at der er sket en objektiv fejl. Det handler ikke om et skøn, hvor vi synes, at noget er urimeligt. Men det her er en faktuel fejl, hvor der gives to gule kort til den samme spiller uden, at det veksles til et rødt, og det vil vi have taget op.«

»Jeg forventer, at de ser på den, og at der bliver en omkamp,« siger Jesper Fredberg til avisen.

Sportschefen medgiver, at Viborg kun ville have været i overtal i to-tre minutter, hvis Vico var blevet udvist, men at overtallet kunne være afgørende i en tæt kamp.

Han sidestiller episoden med pokalkampen mellem HIK og Silkeborg for to år siden, og derfor forventer Viborg-chefen at få en omkamp.

I Næstved-lejren har man modtaget Viborgs protest med forståelse. Det siger klubbens direktør Peter Nielsen til TV3 Sport.

»Jeg var ikke opmærksom på de to gule kort under kampen, men tv-billederne taler jo sit tydelige sprog. Det kan man ikke argumentere imod.«

»Det er dommerens fejl, at han ikke udviser vores spiller. Men jeg forstår godt, at Viborg har nedlagt protest. Det havde jeg også gjort, hvis jeg var dem.«

Opgøret mellem HIK og Silkeborg endte med at blive spillet om, da straffesparkskonkurrencen ikke foregik efter de gældende regler for pokalturneringen, hvor hvert hold skiftes til at sparke, men blev sparket efter ABBA-modellen.

Viborgs pointtab ude mod Næstved kan vise sig bekosteligt, da Viborg jagter oprykning til Superligaen. Viborg fører 1. division, men kan overhales af Vejle, der har spillet en kamp færre. Næstved ligger to point over nedrykningsstregen.

/ritzau/