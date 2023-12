Det var en voldsomt kontroversiel episode, der opstod søndag aften, da Manchester City hjemme spillede 3-3 mod Tottenham i en højdramatisk forestilling,

I slutminutterne rasede den norske City-stjerne Erling Braut Haaland mod dommer Simon Hooper, der kom med en meget kontroversiel kendelse.

Dommeren dømte et frispark til nordmanden til trods for, at holdkammeraten Jack Grealish havde frit løb mod mål. Haaland var meget, meget vred over den beslutning og stormede hen mod dommeren. Nu bliver Manchester City sigtet for netop den uacceptable opførsel.

I mandagens besked fra Det Engelske Fodboldforbund (FA) på det sociale medie X fremgår det, at City er anklaget for at have 'undladt at kontrollere deres egne spilleres adfærd i den relevante sekvens af kampen.'

På den langsomme gengivelse af situationen var det tydeligt at se, at Simon Hooper fløjtede, så snart Grealish havde en helt fri mulighed for at løbe alene mod mål i stedet for at benytte sig af fordels-reglen.

Overfusningen af dommeren kommer dog ikke til at få nogle personlige konsekvenser for Haaland.

Manchester City har indtil syvende december til at komme med et modsvar til anklagen.