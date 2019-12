Kasper Schmeichel er røget ind i lidt af et stormvejr.

For efter torsdagens nederlag til Premier Leagues førerhold, er den danske målmand blevet gjort til grin på de sociale medier.

Her langede danskeren ud efter kampens dommer, Michael Oliver, som ifølge Schmeichel dømte et tyndt straffespark, der afgjorde kampen til Liverpools fordel.

»Vi var med i kampen, indtil dommeren skulle lege helt,« sagde han efter kampen, og den kommentar er da efterfølgende heller ikke gået de fleste fodboldfans næse forbi.

Kasper Schmeichel var ultilfreds med kampens dommer. Foto: CARL RECINE

Den engelske sportsjournalist Duncan Alexander røg blandt andet til tasterne, efter han hørte danskerens kommentar.

'Ved at fløjte kampen i gang?', skriver han på sin Twitter-profil med henvisning til, at Liverpool-mandskabet skulle have domineret kampen fra start til slut.

Leicester-mandskabet havde da heller ingen skud på mål i hele kampen, som Liverpool i øvrigt vandt 4-0.

Derfor er der da også flere brugere på Twitter, der nu gør grin med Kasper Schmeichel:

'Hvilken førsteklasses-taber, han er. Det bringer skam over spillet. Han indrømmer aldrig, når hans eget hold har lavet fejl. Det er altid andres skyld.'

'Kasper Schmeichel forsøger ikke at græde under interviewet.'

'Han så tilsyneladende ikke kampen. Den ville ellers forklare resultatet.'

Kasper Schmeichel, sikke dog en kæmpe klovn.'

Kasper Schmeichel brokkede sig også til dommer Michael Oliver over straffesparksafgørelsen undervejs i kampen. Foto: ANDREW YATES

Den danske landsholdsmålmand havde meget svært ved at se, hvordan kampens dommer kunne dømme straffesparket, så der måtte ligge noget andet bag beslutningen:

»Han er desperat efter at give det, ser det ud til. Og han kommer ikke til at ændre mening,« sagde Kasper Schmeichel i interviewet.

James Milner scorede sikkert til 2-0 på straffesparket - hvorefter Premier Leagues tophold suverænt kørte den store sejr hjem over ligaens nummer to. Se højdepuinkter fra kampen her

Ubesejrede Liverpool fører Premier League med et forspring på 13 og 14 point ned til henholdvis Leicester og Manchester City - og har endda spillet en kamp færre.