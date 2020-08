Den hollandske landsholdsspiller Daley Blind faldt i går om under en træningskamp mellem Ajax Amsterdam og Hertha Berlin. Nu melder klubben ud, at han heldigvis er okay.

Fodboldfans kan derfor ånde lettet op. Ajax skriver følgende på sin Twitter-profil:

»Daley Blind har det godt, omstændighederne taget i betragtning, og var forbi Sportpark de Toekomst (Ajax' træningsanlæg, red.) her til morgen. Han skal igennem flere undersøgelser, og vi afventer resultaterne af disse test, inden han kan fortsætte træningen.«

Daley Blind fik i slutningen af 2019 konstateret hjertemuskelbetændelse, efter han kollapsede under en kamp mod Valencia. Han fik efterfølgende indopereret en implanterbar hjertestarter og gik glip af holdets træningslejr i starten af 2020.

Daley Blind er ikke hvem som helst i den hollandske klub. Han har over to perioder spillet 234 kampe for klubben. Først fra 2008 til 2014, hvorefter han blev solgt til Manchester United, inden han vendte hjem til Ajax i sommeren 2018. Han har ydermere spillet 68 kampe for det hollandske landshold.

Ajax har tidligere været ramt af lignende episoder. I 2017 kollapsede det unge talent Abdelhak Nouri under en træningskamp, og han blev efterfølgende permanent hjerneskadet.

Han lå i koma i over to et halvt år, inden familien i marts bekræftede, at han endegyldigt var vågnet op. Ajax valgte dog at ophæve hans kontrakt kort tid efter.

Hollands bedste fodboldrække, Æresdivisionen, sparkes i gang 12. september, når Ajax gæster Sparta Rotterdam. Den seneste sæson blev afblæst før tid og aldrig genoptaget på grund af coronaen. Ajax blev udnævnt som mestre til stor utilfredshed for AZ Alkmaar, som havde samme pointantal.