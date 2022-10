Lyt til artiklen

Der er opløftende nyt fra den spanske Monza-spiller Pablo Marí.

Han er nemlig blevet udskrevet fra hospitalet, efter at han var offer for et knivstik i et indkøbscenter i Milano torsdag.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

»Pablo Marí blev udskrevet fra hospitalet her til morgen, og nu begynder en periode med fuldstændig ro,« lyder det fra Serie A-klubben Monza i en udtalelse.

Ifølge Reuters venter der nu minimum to måneders ro og genoptræning, før Marí kan komme tilbage på fodboldbanen.

Det var torsdag aften, at en mand pludselig gik til angreb på fem personer med en kniv i et indkøbscenter i den italienske storby.

Et angreb, der dræbte én person og sårede fire andre – herunder Marí som befandt sig sammen med sin familie i indkøbscenteret.

Forsvarsspilleren blev under overfaldet stukket i ryggen, men han var dog uden for livsfare.

Ifølge det italienske medie La Gazetta dello Sport er der søndag kommet chokerende nyt fra den 46-årige gerningsmand.

Under en afhøring har den italienske drabsmand udtalt, at han blev jaloux, da han så Monza-spilleren.

»Da jeg så, at der blandt kunderne var en fodboldspiller (Pablo Marí, red.), følte jeg mig jaloux. Fordi han var rask, og jeg var syg,« lyder det fra den anholdte mand, som ifølge de italienske medier lider af psykiske problemer.

Den spanske fodboldspiller blev fredag opereret og kunne herefter dele et billede fra hospitalssengen.

29-årige Pablo Marí er i øjeblikket udlejet fra den engelske storklub Arsenal til italienske Monza på en etårig lejeaftale.

Den anholdte, Andrea Tombolini, er blevet sigtet for drab og to drabsforsøg. Du kan læse mere om det fatale knivoverfald her.