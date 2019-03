Efter Ken Ilsø er blevet testet positiv for kokain, har Spillerforeningen rakt hånden ud til angriberen.

»Vi har taget kontakt til ham.«

Det fortæller Spillerforeningens direktør, Mads Øland, til B.T.

»Men nu er der jo noget afstand og tidsforskel, der hvor han er. Vi har været i dialog med vores kollegaer i Australien, som har en ganske fortrinlig og velfungerende spillerforening, og som allerede har været i dialog med Ken og fået alle informationerne fra kontrolmyndigheden derude, der har testet ham. Han er på den måde i gode rådgivningshænder, i forhold til en sag og det mere rehabilitetsmæssige,« siger Mads Øland.

Vi har jo rollen at skulle forsvare bedst muligt. Mads Øland, direktør i Spillerforeningen

Det var fredag, at den australske fodboldklub Adelaide United meddelte, at Ken Ilsø er blevet suspenderet efter at være blevet testet positiv for kokain.

Den 32-årige danske angriber afleverede en positiv prøve for stoffet benzoylecgonine tilbage i januar, og sagen bliver nu efterforsket af de australske antidoping-myndigheder.

»Det er jo et ‘social drug’. Det er godt nok på dopinglisten, men det er ikke præstationsfremmende i sig selv. Det kan virke præstationsfremmende i helt isolerede sammehænge, men vi tillader os i hvert fald at kalde det ‘social drug’ og sige, det sikkert er relateret til social adfærd,« siger Mads Øland.

Han understreger, at de i Spillerforeningen er klar til at være der for Ken Ilsø, som ikke selv har yderligere kommentarer, før han har fået resultatet af den såkaldte b-prøve.

»Vi vil i hvert fald støtte ham og prøve sammen med PFA Australia (den australske spillerforening, red.) at hjælpe ham bedst muligt både i sagen, og hvad der ellers kommer ud af sagen,« siger direktøren.

For Spillerforeningen handler det om at 'stille et relevant forsvar til rådighed', forklarer Mads Øland, i forhold til, hvordan foreningen vil hjælpe fodboldspilleren, som de ikke har været i direkte dialog med.

»Forinden det gør vi meget ud af at forklare, at man ikke skal tage doping og prøve at undgå det på alle mulige måder. Men vi har jo rollen at skulle forsvare bedst muligt, og det vil vi så gøre,« siger Mads Øland.

Han fortæller, at næste skridt for Ken Ilsø venter på mandag.

Ken Ilsø tilbage i 2010, da han spilelde for FC Midtjylland. Foto: Claus Fisker Vis mere Ken Ilsø tilbage i 2010, da han spilelde for FC Midtjylland. Foto: Claus Fisker

»Der er aftalt møde med ham i den australske spillerforening. I Adelaide og Melbourne er der en vis afstand. De skal mødes på mandag, og man får ikke den nye prøve der - det bliver ikke afgjort over weekenden,« siger Mads Øland.

Ken Ilsø, der lige nu bor i Australien, spillede i Danmark, inden turen gik til de mere fjerne himmelstrøg.

Her tørnede han ud for Sønderjyske og FC Midtjylland, inden han skiftede til tysk fodbold - Fortuna Düsseldorf og Vfl Bochum. I 2014 tog han på en længere tur, da han rykkede til Kina.

Siden gik turen til både Singapore og Malaysia, inden han i juli 2018 flyttede til Australien og skrev under med Adelaide United.