Ganske vist indstiller Kasper Risgård sin karriere i AaB til sommer. Men det kan ikke udelukkes, at den 36-årige midtbaneveteran efterfølgende bliver tilbudt et job i den nordjyske Superliga-klub.

»Jeg kan sagtens se ham i en rolle i AaB på et tidspunkt. Både i vores sportslige sektor, og egentlig også i den administrative,« sagde AaB's sportsdirektør Allan Gaarde til B.T.s udsendte ved AaB's træning torsdag formiddag.

Kasper Risgård lagde her ikke skjul på, at et job i AaB kan være interessant.

»Det er ikke nogen hemmelighed, at vi har haft nogle snakke. AaB vil jo altid være noget helt speciel for mig. Men om jeg fremadrettet kommer til at arbejde i klubben, ved jeg ikke endnu. Måske kunne det være meget sundt for mig at se, hvad der rører sig i andre jobs andre steder. Når det er sagt ved jeg, hvad jeg får i AaB, og omvendt ved de, hvad de får i mig,« sagde Kasper Risgård.

Kasper Risgård i AaB-trøjen. Foto: Henning Bagger

En anden mulighed for Kasper Risgård kunne være, at han bliver tilknyttet en af de danske tv-stationer som fodboldkommentator.

»Det eneste jeg ved her og nu er, at jeg indenfor den nærmeste fremtid skal drikke en kop kaffe med nogle mennesker. Hvad disse samtaler ender med, ved jeg af gode grunde ikke. Jeg er jo meget grøn indenfor alt andet end fodbold. Men jeg afviser i denne tid intet,« sagde Kasper Risgård, der sideløbende med fodboldkarrieren har taget en uddannelse i international handel og marketing på erhvervsakademiet i Aarhus.

Han ville heller ikke udelukke, at man efter sommerferien fortsat kan komme til at se ham i aktion på fodboldbanen.

»Min tid som professionel er slut. Kroppen er ved at være godt og grundig slidt. Derfor har jeg erkendt, at det er på tide at sige, at 'nok er nok'. Men måske spiller jeg videre lidt endnu som amatør. Aalborg KFUM er en mulighed, da man på et af deres seriehold finder flere af mine tidligere holdkammerater (blandt andre Thomas Augustinussen, Karim Zaza og Thomas Gaardsøe, red.),« sagde Kasper Risgård.

Kasper Risgård, til venstre, og Kasper Würtz ses her i duel med Serhiy Sydorchuk i en Europa League-kamp mellem AaB og Dynamo Kiev i november 2014. Foto: VALENTYN OGIRENKO

AaB-anfører Rasmus Würtz lagde ikke skjul på, at han vil komme til at savne Kasper Risgård.

»Han er jo en kæmpe klubprofil, som jeg i den grad har nydt at spille sammen med,« sagde Rasmus Würtz, hvis fodboldkarriere måske også synger på sidste vers.

»Min kontrakt i AaB udløber til sommer. Jeg holder døren åben indtil videre, men der kommer en beslutning inden sæsonen er slut. Jeg vil dog gerne snart til at spille kamp igen. Det har ikke været særligt spændende at sidde udenfor i vores tre seneste kampe,« sagde Rasmus Würtz.

Hvis det også ender med et karrierestop for Rasmus Würtz, vil AaB til sommer få frigivet økonomiske midler, som eventuelt kan betale en del af de udgifter, der kommer, hvis man vælger af gøre brug af den købsoption, som man har indgået med den schweiziske klub Grasshoppers om Lucas Andersen.

AaB's Lucas Andersen i aktion i en af sæsonens tidligere Superliga-kampe. Foto: Henning Bagger

Helt sådan mener Allan Gaarde dog ikke, at man kan anskue tingene.

»Selvfølgelig har vi en pulje af penge til aflønning af spillere, men hvordan denne bruges ønsker jeg ikke at kommentere nærmere på,« sagde Allan Gaarde.

Han har et stykke tid været i dialog med Lucas Andersen om, hvorvidt den nuværende lejeaftale fra sommerferien skal konverteres til en permanent aftale.

»Jeg har en god fornemmelse for, at vi finder hinanden, da begge parter har en positiv tilgang til problematikken,« lød Allan Gaardes slutreplik.