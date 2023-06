Roma-cheftræner José Mourinho har besluttet at trække sig fra sin stilling i UEFAs fodboldbestyrelse.

Det har han meddelt i et brev sendt til UEFAs fodboldchef og bestyrelsesformand, Zvonimir Boban.

»Jeg takker dig for, at du inviterede mig til at være medlem af UEFAs fodboldbestyrelse, og jeg må beklageligvis meddele dig, at jeg med øjeblikkelig virkning trækker mig fra at deltage i denne gruppe,« skriver Mourinho ifølge The Athletic og fortsætter:

»Jeg beder Dem venligst også meddele min beslutning til præsidenten, hr. Alexsander Ceferin.«

Mourinhos beslutning om at forlade bestyrelsen kommer i kølvandet af Europa League-finalen.

Efter Romas nederlag blev portugiseren tildelt fire kampes karantæne af UEFA for at have talt fornærmende til kampens dommer, Anthony Taylor.

»Fucking skændsel, mand. Du er en fucking skændsel,« sagde Mourinho blandt andet.

'The Special One' var tydeligvis ikke enig i karantænen, og nu har Mourinho altså besluttet, at han ikke længere vil være en del af UEFA-bestyrelsen.

Roma tabte finalen mod Sevilla efter straffespark.