AGF-direktør Jacob Nielsen var helt oppe i det røde felt, efter at FC København søndag aften udlignede til 3-3 på et VAR-dømt straffespark, efter at dommer Jørgen Daubjerg Burchardt havde fløjtet kampen af.

»Tilskuere eller ej de (FCK, red.) er bare gode til at manipulere med dommerne og få lagt tryk på, og det må vi jo arbejde med også og blive bedre til,« sagde Jacob Nielsen til Canal 9.

Men her dagen derpå fortryder direktøren sit temperamentsfulde tv-udbrud mod dommeren og FCK.

»Vi godtager dommer Jørgen Daubjerg Burchardts undskyldning, og jeg vil gerne benytte denne lejlighed til at undskylde for, at min retorik var for hård umiddelbart efter kampen. Ikke mindst over for FC København, hvor jeg i kampens hede sagde, at de var gode til at manipulere med dommerne.«

»Det udtryk vil jeg gerne beklage. Selvom sindene var i kog, fordi vi måtte se tre point blive vekslet til et enkelt, skulle jeg ikke have sagt det,« siger Jacob Nielsen til AGF's hjemmeside.

Han fortæller desuden, at AGF har droppet at nedlægge protest over situationen.

AGF var foran med 3-1 ved pausen i Parken. Men først reducerede Mohammed Daramy til 3-2 - og efter slutfløjtet udlignede Jonas Wind på det meget omdiskuterede straffespark.

B.T. har forgæves forsøgt at få fat i Jacob Nielsen.