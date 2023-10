I lørdagens kamp mellem Tottenham og Liverpool begik VAR-teamet en kæmpe fejl efter 34 minutter, som fik fatale konsekvenser for Liverpool.

Kort efter at Curtis Jones var blevet udvist, satte Luis Diaz bolden i kassen til 0-1. Troede han.

Målet blev nemlig annulleret af VAR, og efterfølgende erkendte det engelske dommerorgan, PGMOL, fejlen.

En fejl, der endte med at koste Liverpool et point, og som nu har resulteret i, at lørdagens VAR-dommere er blevet skrottet.

Luis Diaz hamrer bolden i kassen. Men forgæves. Foto: Peter Cziborra/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Luis Diaz hamrer bolden i kassen. Men forgæves. Foto: Peter Cziborra/Reuters/Ritzau Scanpix

Det oplyser PGMOL ifølge flere engelske medier heriblandt The Athletic.

Darren England havde hovedansvaret for VAR, mens Dan Cook agerede VAR-assistent i lørdagens kamp.

Darren England skulle efter planen være fjerdedommer i søndagens kamp mellem Nottingham Forest og Brentford, men han er nu blevet erstattet af Craig Pawson.

Dan Cook skulle have været en tur på Craven Cottage, hvor Fulham tager imod Chelsea, men også han er blevet erstattet af Eddie Smart, der i stedet overtager rollen som linjedommer.

Liverpool, der havde fået to mand udvist, endte med at tabe kampen 1-2 efter et selvmål af Joel Matip i det 96. minut.

Begge hold ligger dog fortsat godt med i toppen af Premier League, hvor Tottenham ligger nummer to med ét point efter førerholdet, Manchester City.

Liverpool ligger på fjerdepladsen – to point efter City.