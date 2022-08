Lyt til artiklen

Det er næppe gået nogen i fodboldverdenens næse forbi, at Cristiano Ronaldo er et omdiskuteret og hedt debatemne i de her dage.

Søndag udvandrede Manchester United-stjernen ti minutter før tid fra en venskabskamp mod Rayo Vallecano på Old Trafford. En handling, der angiveligt ser ud til at få store konsekvenser for portugiseren.

»Jeg tror, at hvis du spørger Erik ten Hag (Manchester United-træner, red.), vil han ikke have Ronaldo,« siger Liverpool-legenden Jamie Carragher, som er ekspert for Sky Sports, til Dagbladet.

Ifølge flere engelske aviser kan det ende med en total ydmygelse i sæsonåbningen mod Brighton søndag, hvor rygterne lige nu går på, at han kommer til at starte på bænken.

Cristiano Ronaldo. Foto: ED SYKES Vis mere Cristiano Ronaldo. Foto: ED SYKES

Det værst tænkelige scenario for Ronaldo er, at han endda kan blive placeret på tribunen og dermed slet ikke få spilletid i sæsonåbneren.

»Han er stadig en stor målscorer. Men han er ikke den spiller, han var engang,« lyder det videre fra Jamie Carragher.

Hele dramaet omkring Cristiano Ronaldo tager udgangspunkt i, at stjerneangriberen gerne vil spille Champions League i den kommende sæson. En turnering, som den engelske storklub ikke er en del af.

Problemet for portugiseren er bare, at Manchester United efter sigende ikke vil sælge ham.

Og ifølge Jamie Carragher står der da heller ikke ligefrem klubber i Europa i kø til at hente angriberens underskrift.

»Det ser ikke ud til, at United får ham ud,« mener han.

Et hurtigt blik på de engelske medier viser da også, at hele dramaet omkring Ronaldo fylder alt i den engelske presse.

The Telegraph skriver ligeledes, at Ronaldo er Erik ten Hags største hovedpine i storklubben.

Manchester United tager søndag hul på den nye Premier League-sæson søndag, når Brighton kommer på besøg.