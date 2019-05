FC Barcelona blev på sensationel vis sendt ud af årets Champions League-semifinale, da spanierne tirsdag aften tabte 0-4 til Liverpool på Anfield.

En kæmpe skuffelse - for katalanerne havde vundet det første opgør i Barcelona med 3-0.

Og fiaskoen tog især hårdt på FC Barcelona-superstjernen Lionel Messi.

Mens Liverpools spiller blev hyldet på Anfields grønsvær, brød det argentinske fænomen følge The Guardian ud i tårer i omklædningsrummet efter kampen. Og Messi var angiveligt utrøstelig oven på den barske Champions League-exit.

Oven i hatten blev han efterfølgende udvalgt til en dopingtest, og holdbussen kørte derfor af sted mod John Lennon Airport uden argentineren. Og da Messi selv ankom til lufthavnen havnede han angiveligt i en hidsig konfrontation med en flok frustrerede Barcelona-fans.

Messis holdkammerat Luis Suarez udtalte efter nederlaget:

»Vi er også mennesker. Vi føler smerten. Frustrationen. Vi må være selvkritiske, skyde brystet frem og tage imod de kugler, som kommer.«

I sidste sæson lykkedes det også Barcelona at formøble en stor føring i Champions League-kvartfinalen. Messi & co. vandt hjemme 4-1 over AS Roma men tabte efterfølgende 3-0 i Rom. Og det nederlag havde kamptajn Messi lovet Barcelonas at revanchere med en Champions League triumf i år. Men den mission faldt altså til jorden med et på Anfield Road tirsdag aften.