FC København befinder sig i en af de største kriser i nyere tid.

Nederlaget til Rijeka i Europa League blev et foreløbigt lavpunkt i en sæson, der indtil videre har været ét stort mareridt for FCK.

Sidste sæson var også en massiv skuffelse for de sejrsvante københavnere, og nu har flere fans fået nok.

På de sociale medier kræver de manager Ståle Solbakken fyret som en konsekvens af de dårlige resultater. Her lyder det blandt andet:

*Nilsson holdte ikke til det. Jacobs holdte ikke til det. Ståle skal fyres.

*Fyr nu Ståle #

*Med de rammer og budgetter bør resultaterne følge med.... der er givet meget lang snor! Er jeg den eneste, der mener at projektet "Ståle Solbakken" har slået fejl? Det må være tid til at genrejse FCK!

Men det vil være et forkert træk - det mener i hvert fald Søren Paaske, der er sportskommentator på B.T.

»Jeg synes, det vil være en fejl at fyre Ståle Solbakken. Jeg er helt med på, at FCK lige nu står midt i en kæmpe krise - den største i Solbakkens tid i klubben. Men jeg synes, det vil være en overreaktion med en fyreseddel på det her tidspunkt.«

»Det siger sig selv, at hverken resultaterne eller præstationerne har været gode nok på det seneste. På ingen måde. Derudover har for mange af de store indkøb slet ikke leveret. Men hans historik i FCK vægter stadig tungt for mig.«

»De mange titler og store resultater, han har leveret, taler sit eget tydelige sprog, og de gør, at han fortjener at få lang snor. Solbakken kan selvfølgelig ikke leve på fortidens meritter, men han har tidligere vist, at han kan føre holdet gennem en krise og komme ud på den anden side med et storhold. Og selvom det mildest talt ser sort ud lige nu, så tror jeg, at han kan gøre det igen,« lyder det fra B.T.s sportskommentator.

Den tidlige exit fra Europa League betyder, at FCK nu udelukkende skal koncentrere sig om Superligaen, og her er der da også nok at tage fat på.

Efter tre runder har FCK kun et point på kontoen, og klubben ligger lige nu på en uvant 10. plads.

Og selvom det gør ondt på klubbens selvforståelse, at man ikke er med i et europæisk gruppespil, så kan det ifølge Søren Paaske vise sig at blive en fordel.

»Rent økonomisk og prestigemæssigt er det jo et kæmpe slag for klubben. Men med den mentale forfatning, som spillerne er i lige nu, så kan det godt blive en gevinst, at de udelukkende skal fokusere på at komme tilbage på sporet i Superligaen. Et knap så presset kampprogram giver samtidig også Ståle Solbakken bedre muligheder for at få rettet tingene til på træningsbanen,« lyder analysen.