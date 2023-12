Billetterne er blevet revet væk.

DBU oplyser, at de allerede har solgt 19.000 billetter til EM i Tyskland næste sommer, og at der står yderligere 26.000 danskere i kø til at slå kløerne i de næste.

Selvom det er enormt svært at få fat på billetter til at se Danmarks gruppekampe til EM, advarer de dog fans om at købe billetter på DBA.

»Vi vil på det kraftigste opfordre danske fans, der gerne vil til EM i Tyskland, ikke at købe billetter eller koder via DBA. Salget på DBA foregår reglementeret og samtidig med en kæmpe usikkerhed,« siger kommunikationschefen i DBU, Jakob Høyer, til B.T.

Dem, der har købt EM-billetter, får dem først i hænderne om flere måneder. Det kan have lange udsigter at afhente billetterne personligt. Foto: DBA Vis mere Dem, der har købt EM-billetter, får dem først i hænderne om flere måneder. Det kan have lange udsigter at afhente billetterne personligt. Foto: DBA

Det skyldes blandt andet, at de, der har købt billetterne, ifølge DBU ikke modtager dem før maj-måned. Der er dermed en stor risiko for at blive snydt.

»I værste fald kan du ende med at betale for noget, som du aldrig ser skyggen af, hvis DBA-sælgeren bare ønsker at snyde dig for at få pengene,« siger han.

DBU oplyser, at det senere bliver muligt at sætte sine billetter til salg, hvor UEFA opretter en form for videresalgssystem.

Det strider imod den danske lovgivning at sælge billetter til overpris, og det går også imod UEFA’s regler om salg af EM-billetter at sælge på DBA.

Danmark indleder deres EM-gruppe mod Slovenien 16. juni 2024. Derudover venter England og Serbien.