Thomas Tuchel har fået en kamps karantæne efter hans infight med Antonio Conte under Chelseas uafgjorte kamp mod Tottenham.

Tyskeren er også blevet idømt en bøde på 35.000 pund – svarende til over 300.000 danske kroner – af Det Engelske Fodboldforbund (FA) for upassende opførsel, mens Tottenham-manager Conte er blevet idømt en bøde på 15.000 pund – svarende til over 130.000 – for samme forseelse.

Det skriver FA på Twitter.

Thomas Tuchels suspendering er dog lige nu ikke i spil, da sagen stadig behandles.

Situationen eskalerede mellem Thomas Tuchel og Antonio Conte med godt tyve minutter tilbage af opgøret, da Conte valgte at fejre en Tottenham-scoring ved at løbe lige forbi Tuchel og hans Chelsea-bænk.

Værst gik det efter kampen, da de skulle give hinanden hånden.

Her ville ingen af dem trække sig fra håndtrykket, og det hele endte med et rødt kort til dem begge.

Opgøret mellem de to storklubber endte med 2-2.