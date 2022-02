I december sidste år var der indbrud i Manchester United-spilleren Victor Lindelöfs hjem, hvor hans to børn og kone, Maja Nilsson Lindelöf, befandt sig.

Nu udtaler Maja Lindelöf sig for første gang siden den voldsomme episode.

Det gør hun i et blogindlæg hos Elle.

Maja Lindelöf fortæller, at hun havde haft bange anelser i løbet af aftenen, men at mistanken først blev gjort til virkelighed, da hun satte sig i sofaen med sønnen Francis for at se Victor Lindelöf i aktion for det engelske storhold Manchester United.

Her ser hun tre mænd, som er gået ind på familiens grund, og hun får øje på den ene af mændene, som står og kigger direkte ind på hende og sønnen.

Med Francis på armen skynder Lindelöf sig ovenpå for at hente parrets anden søn, Ted Louie, der ligger og sover.

'Jeg kan ikke huske hvordan, men jeg løb op og fik os alle tre ind i et værelse. Fysisk ved jeg ikke, hvordan det lykkedes mig at løfte en tungt sovende Ted Louie, mens jeg bar en skrøbelig Francis i mine arme, men det virkede,' skriver hun og fortsætter:

'Jeg fik både børnene og mig selv ind i et værelse, jeg låste døren og holdt håndtaget op. Jeg husker en følelse af at være jagtet.'

Herefter vågnede Ted Louie og begyndte at skrige. I ren panik ringer Lindelöf derfor til sin mor.

'Jeg ved ikke hvorfor, men jeg havde vel bare brug for at høre en sikker stemme, og jeg ved, at mor altid svarer,' fortæller hun.

Da familien kom ud fra deres skjul, blev de mødt af politibetjente, vagter og et team fra Manchester United.

Resten af aftenen gik med afhøringer, hvor det stod klart, at gerningsmændene var bevæbnede. Hele situationen rystede Maja Lindelöf, og hun havde brug for at komme væk.

Da Victor Lindelöf kom hjem i løbet af natten, brød Maja Lindelöf sammen, og dagen efter pakkede familien deres ting for at komme hjem til Sverige.

'Jeg er så taknemmelig for, hvordan klubben agerede i alt dette, og hvordan Victors træner (Ralf Rangnick, red.) var meget sød og forstående,' skriver Maja Lindelöf.

Familien har nu vagter foran hjemmet døgnet rundt, og Maja Lindelöf fortæller, at hun er taknemmelig for, at alt – trods omstændighederne – gik godt:

'Og at vi har fået fantastisk hjælp fra alle tæt på os. Jeg havde brug for et par uger hjemme for at lade op, men nu er jeg her igen, og det føles okay, og det bliver fint, alt.'