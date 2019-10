Det danske landshold, DBU og landstræner Åge Hareide er fanget i en noget speciel situation.

Alle tre parter har efter lørdagens sejr over Schweiz kursen sat mod et EM på hjemmebane næste år. Men der er lidt malurt i bægeret.

DBU har fra næste sommer ansat Kasper Hjulmand som ny landstræner i stedet for Åge Hareide. Imens er nordmanden ubesejret i 31 kampe i træk.

Hareide selv var ikke i sit bedste humør efter sejren lørdag aften, og især en episode med et rød-hvidt DBU-halstørklæde har trukket opmærksomhed.

Åge Hareide og Peter Møller under det danske fodboldlandsholds træning på Kybun Park i St. Gallen i Schweiz, fredag den 22. marts 2019. Danmark møder Schweiz på udebane i EM kvalifikationen i Basel, tirsdag den 26. marts 2019.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Åge Hareide og Peter Møller under det danske fodboldlandsholds træning på Kybun Park i St. Gallen i Schweiz, fredag den 22. marts 2019. Danmark møder Schweiz på udebane i EM kvalifikationen i Basel, tirsdag den 26. marts 2019.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen

På sidelinjen og samtidig helt centralt står DBUs fodbolddirektør, Peter Møller. Det var ham, der i juni måned hyrede Kasper Hjulmand og i samme moment besluttede ikke at beholde Åge Hareide på den anden side af sommeren 2020.

Dén beslutning står Peter Møller på mål for. Ligesom han står på mål for tidligere udtalelser om Hareide midt i en kompliceret tid for hovedpersonerne bag det danske landshold.

Sidste år sagde du i et interview med B.T., at Åge Hareide selv kunne bestemme hvor længe han ville være landstræner, hvis han kvalificerede Danmark til EM. Kan du huske det?

»Det kan jeg godt huske, ja. Vi kan godt ribbe op i det én gang til. Jeg har sagt det før. Lige pludselig var der en unik mulighed for at få en træner, som var meget eftertragtet. Både i Europa og her i Danmark. Det var en mulighed, som næsten var for god til at lade gå fra sig.«

Fortryder du, at du sagde det dengang?

»Nej, jeg synes stadig ikke, Åge har fået den kredit, han skulle have. Ikke når jeg kigger på udlægningen i TV og andre steder.«

Men I har kasseret ham, har I ikke?

»Vi har ikke kasseret ham. Hans aftale løber ud. Det er et tilvalg af Kasper Hjulmand.«

Og et fravalg af Åge Hareide?

»Det er et tilvalg af Kasper Hjulmand.«

Men du har sagt, at han nærmest selv kunne bestemme det. Og landsholdet bliver ved med at vinde.

»Og det er fantastisk. Jeg håber, vi vinder EM. Det ville være det bedste, der kunne ske. Det ønsker vi allesammen for Åge.«

»Det var en situation, jeg ikke havde set komme (at det var muligt at få Kasper Hjulmand, red.). Jeg troede, Kasper havde andre tanker og andre muligheder. Andre ideer om, hvad han ville med sin karriere. »

»Det, der irriterer mig allermest med den her diskussion, er at folk tror, Kasper Hjulmand ikke er en resultattræner. Om det er Kasper Hjulmand eller Åge Hareide står der ‘vind nogle fodboldkampe’ på første linje af jobbeskrivelsen. Folk tror, at fordi Kasper Hjulmand kommer, bliver det champagnefodbold, hvor vi ikke kommer til at spille med forsvarsspillere, men alle spiller oppe i angrebet. Dem, der er i fodbolden, ved at Kasper Hjulmand er en resultattræner. Det er Åge Hareide også. På den måde passer de meget godt til hinanden. De har en forskellig tilgang til spillet, men de er resultattrænere begge to.«

»Jeg synes, vi har et fantastisk kuld af spillere. Mange af dem er ikke ret gamle, og vi har nogle unikke spillere spillere på U21-landsholdet. Vi har nogle giode muligheder for at gøre noget mere med dansk fodbold, og det bliver så Kasper Hjulmand, der skal gøre det. Jeg troede egentlig ikke, at den mulighed var til stede. Men det var den. »

Har du holdt mange møder med Åge Hareide siden juni?

»Nej. Det har der ikke været nogen grund til. Tingene giver jo sig selv. Hvad skal der ændres på lige nu?«

»Vi taler om tingene, men der er ikke nogen fremtidsperspektiver i det. Åge er ansat for at vinde og kvalificere os til slutrunden, og det gør han jo.«

Hvordan er dit og Åge Hareides forhold i dag? Har det ændret sig siden juni.

»Nej, det har det ikke. Det er fint.«

Fodbolddirektør i DBU, Peter Møller i Spanien mandag den 2. september 2019. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Fodbolddirektør i DBU, Peter Møller i Spanien mandag den 2. september 2019. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe

Efter kampen mod Schweiz viste Kanal 5 en video, hvor Åge Hareide siger nej til et DBU-halstørklæde, og på pressemødet efter kampen lignede han ikke nødvendigvis en træner, der lige havde vundet en stor kamp. Ærgrer det dig, at det er sådan nogle historier, vi taler om, efter en vigtig sejr?

»Det kan jeg ikke kontrollere. Jeg har set klippet, og jeg har set Kian Fonoudis spørgsmål til spillerne efter kampen. Jeg kan ikke kontrollere den vinkling, der er omkring landsholdet. Der er rigtig meget kritik af det. Det havde der været, hvis vi havde fortsat med Åge. Og tager vi en anden, bliver der også kritik af det. Det er præmissen, når man er ansat i et forbund og skal prøve at sætte en retning. Der vil altid være tusind meninger om, hvordan man skal gøre tingene. Den præmis køber jeg fuldstændig. Jeg kan ikke bestemme, hvordan Kanal 5 skal gribe deres kamp an. Men vi er ekstremt tæt på at komme til en slutrunde på hjemmebane. Det er unikt. Det kommer ikke til at ske igen. Ikke mens vi lever i hvert fald. Det irriterer mig da lidt, at vi ikke har fokus på dét og på sammenholdet i truppen. »

Men kan I gøre noget?

»Det er ikke min skyld. Der må I snakke med ham, der er med i situationen. Det er sjovt, det er den situation, I hæfter jer ved og ikke selve kampen.«

»Jeg styrer ikke, hvad han siger og hans følelser. Det kan jeg ikke kontrollere.«

Men det er noget, der bliver lagt mærke til.

»Selvfølgelig. Og fordi vi har taget den her beslutning (ansættelsen af Hjulmand, red.) lægger I ekstra meget mærke til det.«

Kan du se et scenarie, hvor Kasper Hjulmand bliver dansk landstræner før 1. august næste år?

»Nej. 100 procent nej. Det handler igen om, hvor meget tillid og tro jeg har på Åge Hareide. Selv om vi skulle blive nummer tre i vores pulje, og selv om vi skulle ud i Nations League, er det 100 procent sikkert, at det er Åge Hareide og Jon Dahl Tomasson, der får lov at færdiggøre det her. Bare spørg spillerne også. Der er fuld opbakning. Og med den stime, der har været, er det virkelig også svært at se, hvorfor vi ikke skulle gøre det. Som projektet er lige nu, hvor målet er EM i 2020, kan jeg skrive under på, at Åge Hareide og Jon Dahl Tomasson får lov at fuldføre deres kontrakter. DBU har aldrig fyret en landstræner, og det kommer heller ikke til at ske den her gang,« slutter Peter Møller.