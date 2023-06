Et chok af Christian Eriksen'ske dimensioner.

Det var, hvad der har ramt den danske fodboldstjerne Anders Christiansen, som efter et ildebefindende under træning i sidste uge har fået opereret en ICD-pacemaker ind i hjertet – præcis som Christian Eriksen har.

Nu giver den tidligere danske landsholdsspiller, som er en kæmpe profil i Malmö FF, lyd fra sig for første gang siden chokket.

»Tak for den enorme støtte og kærlighed, jeg har fået i de seneste dage,« lyder det fra 32-årige Christiansen, som var en del af den danske landsholdstrup under EM i 2021, hvor Christian Eriksen faldt om med hjertestop i Parken.

Malmö FF oplyser, at Christiansen er hjemme hos sin familie, og at han efter omstændighederne har det godt. Dog kommer han ikke til at spille mere i 2023, hvor den løbende står på yderligere undersøgelser af hjertet.

Det var under Malmö FFs træning i onsdags i sidste uge, at Christiansen var ude for den grimme oplevelse.

Midtbanespilleren fik det så dårligt, at han måtte lægge sig på græsset. Efter at være blevet tilset kunne Christiansen selv gå fra banen og blev kørt til hospitalet.

Her blev han efterfølgende undersøgt yderligere og fik siden indopereret en pacemaker magen til den, som Christian Eriksen fik indopereret efter sit hjertestop i Parken i 2021.