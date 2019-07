Det er blot to måneder siden, Iker Casillas blev ramt af et hjerteanfald.

Og der gik ikke lang tid, før der blev spekuleret i, om den 38-årige målmand var færdig på fodboldbanen.

Noget, han dog får manet gevaldigt til jorden, for mandag kunne Porto-målmanden dele en stor nyhed på de sociale medier.

'To måneder efter..klar til at vende tilbage til holdkammeraterne,' skriver Iker Casillas i et Instagram-opslag, der kan ses i bunden af artiklen. Også på Twitter har han delt et billede, hvor han møder på træningsbanen, med ordene 'første dag'.

Iker Casillas blev ramt af hjerteanfaldet den 1. maj under en træning for FC Porto. Han blev hastet til hospitalet, hvor han blev opereret akut i hjertet. Han blev hurtigt meldt udenfor livsfare og ved bevidsthed, og det lød også med det samme, at han ikke ville spille resten af sæsonen.

'Alt er under kontrol her. Det var en stor forskrækkelse, men jeg er stærk som altid. Mange tak til jer alle for alle beskederne,' skrev Iker Casillas selv sent om aftenen den 1. maj på sine sociale medier.

Dagen efter lød det fra Iker Casillas' agent, at målmanden ikke ville vende tilbage til grønsværen, men nu er han altså atter at finde på træningsbanen. Da målmanden den 6. maj blev udskrevet fra hospitalet, ville han da heller ikke selv sætte så mange ord på, hvad fremtiden bød på - og om han stoppede karrieren som fodboldspiller.

»Det vigtigste er, at jeg er her, og at jeg er i stand til at tale roligt. For nogle dage siden oplevede jeg en svær situation, der kan ske ethvert øjeblik i livet. Men heldigvis har jeg det fint. Jeg er taknemmelig og føler mig meget heldig,« sagde Iker Casillas til den fremmødte presse.

Iker Casillas er en af de største målmænd med et flot cv, der blandt andet byder på tre Champions League-titler. Derudover vandt han VM med Spanien i 2010, ligesom han også har været nomineret til Ballon d'Or.

Privat er Iker Casillas gift med tv-journalisten Sara Carbonero, som han har to sønner - Martin og Lucas - med.

Knap tre uger efter målmanden blev udskrevet, fik hans hustru konstateret kræft i æggestokkene. Det fortalte Sara Carbonero selv i et langt opslag på Instagram.

'Alt er gået fint, og heldigvis fangede vi det tidligt, men jeg skal stadig kæmpe nogle måneder endnu, mens jeg får behandling. Jeg er dog rolig og tror på, at det hele nok skal gå. Jeg ved, vejen bliver lang, men at der også kommer en lykkelig slutning,' skrev tv-journalisten.