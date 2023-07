Den tidligere stjernemålmand og nuværende Ajax-direktør Edwin van der Sar blev akut ramt af en hjerneblødning i starten af juli på en ferie i Kroatien.

Siden har fodboldverden holdt vejret og fulgt med i den tidligere Manchester United målmands kamp mod sygdommen.

11. juli kom det frem, at Edwin van der Sar var uden for livsfare og i stand til at kommunikere.

Nu deler legenden en opdatering selv og et billede fra sygesengen på Twitter.

'Først og fremmest vil vi gerne takke alle for alle de gode og støttende beskeder,' skriver van der Sar og fortsætter:

'Jeg er glad for at kunne fortælle, at jeg ikke længere er på intensiv afdeling. Jeg er dog stadig på hospitalet. Jeg håber at tage hjem i næste uge og tage det næste skridt i min bedring!'

Siden 2016 har Edwin van der Sar været administrerende direktør for Ajax. I slutningen af maj blev det dog meddelt, at hollænderen efter eget ønske stopper som direktør 1. august.

52-årige van der Sar havde en lang karriere som målmand i klubber som Ajax, Juventus og Manchester United.

Både med Ajax og Manchester United vandt han Champions League som aktiv. For Hollands landshold nåede han 130 landskampe - næstflest af alle i historien.