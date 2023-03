Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Jamie Carragher fik nok ikke et lift hjem søndag aften af Gary Neville.

For de to Sky Sports-kommentatorer – og tidligere fodboldrivaler – var næppe på talefod i flere timer efter søndagens ydmygelse på Anfield.

Her vandt Liverpool nemlig med hele 7-0 over Manchester United. Noget, der må have gjort ekstremt ondt på United-legenden Gary Neville.

Og det blev ikke meget bedre af, at Jamie Carragher, der ligeledes har opnået legendestatus i sin tidligere klub, Liverpool, valgte at håne sin kollega på Twitter. Du kan se opslaget nederst i artiklen.

Foto: CARL RECINE Vis mere Foto: CARL RECINE

For efter nedsablingen af 'De Røde Djævle' delte Carragher et billede af sig selv med et stort smil, mens han sad ved siden af tv-kollegaen Neville, der slukøret sad tilbage på kommentatorpladserne.

Det var søndag aften, at Manchester United blev sendt hjem efter en voldsom fodboldlektion.

Liverpools Cody Gakpo, Darwin Nunez og Mohamed Salah stod for to scoringer hver i storsejren, inden Roberto Firmino gjorde ydmygelsen total kort før tid.

Søndagens voldsomme cifre er i øvrigt historisk.

Det er nemlig Liverpools største sejr nogensinde over Manchester United.

Sidstnævnte ligger i øvrigt stadig nummer tre i Premier League, mens Liverpool nu er kravlet op på femtepladsen.