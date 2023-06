Manchester City-spillerne har festet næsten uafbrudt, siden den engelske storklub vandt Champions League lørdag aften og dermed sikrede sig en historisk 'Treble'.

Og det er særligt én spiller, der har ført an i festlighederne, der efter alt at dømme har inkluderet rigelige mængder alkohol.

Først fejrede City-spillerne triumfen i Istanbul efter finalen, inden turen gik hjem til Manchester, videre til Ibiza og så igen hjem til Manchester.

Her kørte holdet gennem byen i en åben bus mandag, inden endnu en fest om aftenen.

Kalvin Phillips hælder vodka i munden på Jack Grealish. Foto: Oli Scarff/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Kalvin Phillips hælder vodka i munden på Jack Grealish. Foto: Oli Scarff/AFP/Ritzau Scanpix

City-profilen Jack Grealish har tiltrukket sig meget opmærksomhed under fejringen. Det skriver The Sun og Daily Mail.

Lørdag aften fortsatte han – angiveligt som den eneste – i sit spillertøj og med sin guldmedalje om halsen, da holdet tog på natklub i den tyrkiske hovedstad.

Tidligt søndag morgen delte superstjernen Erling Haaland så først et billede af sig selv, hvor han røg en cigar, inden han delte et billede med Grealish.

Søndag aften fløj hovedparten af spillerne så til den spanske ø Ibiza for at feste i ferieparadiset i hele ti timer, inden turen gik tilbage til England.

Grealish and Haaland party in pyjamas as England stop City star's celebrationshttps://t.co/SDADyvRoY2 pic.twitter.com/tvNZwkkQcb — Mirror Football (@MirrorFootball) June 13, 2023

På busparaden blev Grealish overhældt af champagne af Haaland, inden han senere – midt på scenen – måtte åbne gabet, så Kalvin Phillips kunne hælde vodka i ham, mens han var iført en gul advarselsvest.

Mandag aften satte Grealish så prikken over i'et, da han mødte op på natklub iført et sort Dolce & Gabbana pyjamassæt i silke.

Manchester City vandt i denne sæson både den hjemlige liga, pokalturnering og Champions League.

City er det første engelske hold, der vinder The Treble, siden naboen Manchester United gjorde det i 1999.