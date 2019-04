Lørdag kunne Cristiano Ronaldo endnu engang kalde sig 'mester' med sin klub.

Og da Juventus' ottende mesterskab var i hus, var den 34-årige stjerne da også en - mildest talt - tilfreds mand.

»Jeg er rigtig glad for at have vundet den italienske liga i min første sæson. Det har været et godt år for Juventus. Vi vandt også Supercuppen, men det gik selvsagt ikke godt i Champions League,« sagde Ronaldo til La Gazzetta dello Sport

For som bekendt blev det italienske mandskab ekspederet ud af den fornemme klubturnering af Ajax Amsterdam i denne uge.

Dermed bristede drømmen om at kunne løfte trofæet for fjerde år i træk, efter han tre år i træk vandt turneringen med Real Madrid.

Cristiano Ronaldo skiftede fra den spanske storklub i sommer, og den seneste tid har rygterne floreret omkring portugiseren og fremtiden.

Der er blevet spekuleret i, om han forlader Juventus efter sæsonen, men efter lørdagens mesterskab, kom han med et klart løfte til klubben og de mange fans.

»Jeg kommer til at blive, hvor jeg er nu. Det er 1000 procent sikkert,« sagde fodboldstjernen, der skrev historie med mesterskabet.

Ronaldo er nemlig den første spiller, der har vundet ligaen i både England (Manchester United), Spanien (Real Madrid) og nu Italien, hvor mesterskabet kom i hus, da Juventus hjemme besejrede Fiorentina med 2-1.

Cristiano Ronaldo spillede da også en rolle i jagten på mesterskabet, da han i sæsonen står noteret for 19 ligamål indtil videre, og han er af klubbens træner, Massimiliano Allegri, også blevet rost. For inden Fiorentina-kampen, lød det om portugiseren:

»Ronaldo er Juventus' fremtid. Han er en ekstraordinær spiller, som har haft en strålende sæson, og han får også en god sæson næste år,« lød det fra Allegri, der gjorde sit for at mane rygterne om et Ronaldo-skifte til jorden.

Der er fem runder tilbage i den italienske liga, og Juventus tangerer rekorden for det tidligste mesterskab i Serie A. Mesterskabet blev i den grad også fejret i omklædningsrummet efter kampen, og det kan du læse mere om her.