Lørdag aften skrev det danske herrelandshold i fodbold historie, da det knælede sammen med det belgiske landshold i protest mod racisme.

For landsholdsspiller Martin Braithwaite var det en helt naturlig beslutning.

»Ja, vi er imod racisme, så jeg føler, det var en meget naturlig del.«



Der har været kritik af jeres beslutning i den offentlige debat fra blandt andet politikere og også fans. Hvad synes du om, at der er folk, der er uenige i jeres beslutning?



»Altså, er de uenige i at støtte op mod racisme?«



De er i hvert fald uenige i beslutningen om at knæle.



»Det ved jeg ikke. Folk har ret til at ytre sig om, hvad de vil. Vi synes, det er det rigtige at støtte op mod racisme. Det er også en del af UEFA's kampagne, så jeg føler, det var helt naturligt,« forklarer Barcelona-spilleren.

Siden NFL-spilleren Colin Kaepernick knælede under den amerikanske nationalsang i 2016, har knæle-aktionen været synonym med kampen mod racisme. I 2020 blev det for alvor slået fast i forbindelse med Black Lives Matter-bevægelsen, der tog knæleriet til sig.

Danmarks Christian Eriksen og Kasper Dolberg knæler før Nations League-kampen mellem Danmark og Belgien i Parken. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Danmarks Christian Eriksen og Kasper Dolberg knæler før Nations League-kampen mellem Danmark og Belgien i Parken. Foto: Liselotte Sabroe

Aktionen har kunnet ses i alverdens store sportsbegivenheder. Lige fra basketligaen NBA til den engelske Premier League.



Efter planen vil det danske landshold også knæle sammen med England på tirsdag, når de to hold mødes i Nations League.

Det var i første omgang planen, at danskerne kun ville knæle mod netop englænderne, der havde spurgt den danske landsholdslejr, om den ville deltage i aktionen.



Men da belgierne allerede havde besluttet sig for at knæle lørdag aften, valgte danskerne at gøre det samme.

Danmark tabte opgøret til Belgien med 0-2 i Kasper Hjulmands første kamp som dansk landstræner.