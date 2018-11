Leicesters tidligere thailandske klubejer, Vichai Srivaddhanaprabha, omkom 27. oktober i et helikopterstyrt få meter fra Leicesters stadion, King Power Stadium. Nu hylder klubben den afdøde ejer.

»Vi kan aldrig gøre op for det, han (Vichai Srivaddhanaprabha, red.) gjorde for os. For mig som søn, for mig som familie og alle forbundet til Leicester City. Men vi er besluttet på at ære hans minde og fastholde hans arv,« siger sønnen Aiywatt Srivaddhanaprabha til Leicesters hjemmeside.

I bedste engelske stil bliver Vichai Srivaddhanaprabha nu foreviget gennem en statue foran Leicesters stadion. Det er endnu ikke besluttet, hvor statuen præcist skal stå ved stadionnet.

»Han vil altid være i vores hjerter, han vil aldrig blive glemt,«

The late Leicester City Chairman Vichai Srivaddhanaprabha will be immortalised at King Power Stadium through the commissioning of a memorial statue. — Leicester City (@LCFC) 9. november 2018

Derudover vil klubben til hjemmekampen mod Burnley minde deres ejer gennem flere forskellige tiltag. Samtlige gæster vil modtage særlige halstørklæder, badges og så vil der blive rullet specielle bannere ud på stadion.

Der vil også blive holdt to minutters stilhed, ligesom klubben inden kampen vil vise en hyldestvideo om ejeren.

Efter faderens død overtager sønnen ejerskabet af klubben. Og han lover, at han vil fortsætte udviklingen af klubben.

»Vores fremtidige vækst som klub, vores helt nye træningsfaciliteter og den kommende stadionudvidelse vil hjælpe med at realisere min fars drøm for klubben,« siger Aiywatt.

Blomster og Leicestertrøjer foran stadion som hyldest til den afdøde ejer. Foto: Peter Cziborra Vis mere Blomster og Leicestertrøjer foran stadion som hyldest til den afdøde ejer. Foto: Peter Cziborra

Vichai Srivaddhanaprabha fik i Thailand en royal begravelse, og Premier League-eksperten Morten Bruun mener også, at han var mere end blot en klubejer.

Specielt den danske landsholdsmålmand Kasper Schmeichel var tæt på klubbens ejer, der også involverede sig i lokalsamfundet. Derfor måtte Schmeichel også holdes tilbage af politiet, da han efter helikopterstyrtet løb mod den brændende helikopter for at hjælpe.