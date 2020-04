Åge Hareide har officielt sagt farvel til titlen som landstræner for det danske landshold, som på grund af coronakrisen sluttede brat.

»Jeg har haft fire fantastiske år i Danmark, og der vil altid være op- og nedture i sådan et forløb, men her til sidst var det en nedtur. Det er trist, når noget sluttes af på den måde.«

Sådan lyder meldingen fra den norske træner i et interview med Eurosport.

Her ser han tilbage på en tid, hvor et nederlag til Montenegro hjemme i Parken blev vendepunktet for hans tid som dansk landstræner, mens historiske sejre over Polen og Irland, et vildt comback i Schweiz og en 1/8-finale ved VM stadig står som de største bedrifter Åge Hareides personlige huskebog.

Kasper Schmeichel og Åge Hareide under VM i 2018. Foto: MICHAEL DALDER Vis mere Kasper Schmeichel og Åge Hareide under VM i 2018. Foto: MICHAEL DALDER

Med to slutrundekvalifikationer har den 66-årige nordmand formået at sætte sit aftryk på dansk fodbolds historie, og netop det aftryk har landsholdets målmand Kasper Schmeichel da også valgt at hylde. (Du kan se opslaget nederst i artiklen.)

»Tak for alt, Åge. Du har givet os danskere fantastiske minder og oplevelser, der kommer til at følge os i mange år. Du har genskabt troen på det danske landshold og været med til at samle nationen omkring os. Tak for rejsen og alle de gode minder, vi sammen har delt. Det har været en fornøjelse at spille under dig,« skriver den danske stjerne i et opslag på sin Instagram-profil.

I interviewet med Eurosport kan den norske træner da heller ikke lade være med at kommentere målmandens rørende ord:

»Kasper Schmeichel har været så vigtig for landsholdet. Han er et fantastisk menneske, og han går meget op i det at repræsentere sit land. Jeg ved, at han mener det, han skriver.«

Fra venstre: Simon Kjær, Kasper Schmeichel og Åge Hareide. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Fra venstre: Simon Kjær, Kasper Schmeichel og Åge Hareide. Foto: Mads Claus Rasmussen

Også landsholdets anfører, Simon Kjær, er ude med rosende ord om Åge Hareide, som den danske forsvarsspiller kalder for et stort menneske.

»Jeg vil gerne sige et kæmpestort tak til Åge. Han har skabt en fantastisk vindermentalitet og holdånd - og sammen med ham har vi udviklet en enestående evne til aldrig at tabe fodboldkampe. Åge er en fantastisk træner, men et endnu større menneske,« fortæller anføreren på DBU's Instagram-side.

Åge Hareide skulle efter planen have stået i spidsen for det danske landshold under EM, men på grund af frygten for coronavirus er slutrunden udskudt til næste sommer, og nordmandens kontrakt udløber 31. juli i år.

Hans sidste kamp for Danmark blev dermed 1-1-opgøret i Irland, som skaffede Danmark en billet til EM-slutrunden.