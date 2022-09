Lyt til artiklen

Stjerneparret Gerard Pique og Shakira har trukket overskrifter flere gange denne sommer siden deres brud i juni.

Nu er der nye meldinger om parret.

For ifølge det spanske medie Marca ser det nu ud til, at de to skal mødes i retten for at afgøre forældremyndigheden over deres børn samt deres ejendele.

Og det er her, at sangerinden mener, hun mangler nogle ejendele, der står på Piqués kontor.

»Shakiras Grammy awards står stadig udstillet der, og han har ikke givet dem tilbage til hende,« siger pressefotografen Jordi Martin.

Sangerinden har tilsynelandende 15 statuetter stående til skue på eksens kontor. Ifølge Marca er det sangerindens plan at flytte til Miami sammen med parrets to børn.

Piqué og Shakira mødte hinanden tilbage i 2010 under indspilningerne til VM-hittet 'Waka Waka (This Time for Africa)'.

Siden har Pique trukket overskrifter, efter det kom frem, at han har fundet kærligheden i den 23-årige Clara Marti. De to blev kædet sammen da tv-programmet Socialité fangede dem på kamera ved en musikfestival.