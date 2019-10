»Vi har på intet tidspunkt hørt fra FC København.«

Det siger direktør i Divisionsforeningen, Claus Thomsen, efter at Ståle Solbakken kom med hård kritik af kampplanen efter torsdagens 1-1 resultat i Ukraine mod Dynamo Kiev.

Kritikken fra Solbakken skyldes, at københavnerne skal spille tre kampe på seks dage i næste uge.

De har en pokalkamp mod FC Nordsjælland om torsdagen mellem de til to Superliga-runder.

»Nu skal vi spille torsdag i stedet for, at den kamp bliver lagt efter jul. Hvorfor? Hvorfor gør vi det? Hvorfor straffer vi os selv? Jeg siger ikke, at vi skal gøre som Apoel, Slavia Prag og Røde Stjerne, der bare aflyser. Men et lille gram fingerspitzgefühl. Bare et lille gram, så vi får en pause,« sagde nordmanden blandt andet.

Nu svarer Divisionsforeningen så tilbage på den kritik:

»Vi planlægger i samarbejde med klubberne hvordan kampplanen for hver sæson skal se ud, og det startede allerede sidste år, hvor vi ikke hørte noget fra FC København. Den 27. september sendte vi programmet ud for fjerde runde af Sydbank Pokalen, og der hørte vi heller ikke noget fra FC København. Vi kan ikke seks dage inden en kamp forholde os til, at lave kamptidspunktet om.« siger Claus Thomsen, inden han fortsætter:

»Vi har på intet tidspunkt hørt fra FC København omkring kampen eller placeringen af pokalrunden. Hverken da vi lavede programmet af flere omgange sidste år, eller da vi i for kort tid siden meldte de konkrete kampe ud i pokalen.«

Ståle Solbakkens mandskab var torsdag aften i aktion i Ukraine, hvor det blev til 1-1 mod Dynamo Kiev. Foto: GLEB GARANICH Vis mere Ståle Solbakkens mandskab var torsdag aften i aktion i Ukraine, hvor det blev til 1-1 mod Dynamo Kiev. Foto: GLEB GARANICH

Om det kunne betale sig for FC København, at have henvendt sig tidligere, kan Claus Thomsen dog ikke svare på:

»Det er ikke et spørgsmål, jeg kan svare på. Faktum er, at vi aldrig har fået en henvendelse fra FC København om, at kampen var dårligt placeret. FC København kunne have forholdt sig til det, da kampplanen blev lagt,« siger Claus Thomsen.

Han hæfter sig blandt andet ved, at kampdatoen ikke er opstået pludseligt.

»Det er ikke en overraskelse for FCK, at programmet ligger, som det gør. Det er ikke givet, at man havde fået noget ud af at henvende sig, men det er heller ikke givet, at man ikke havde fået noget ud af det.«

»Men det har været et ønske fra flere af klubberne inklusiv FCK, at pokalrunden ligger, hvor den ligger,« slutter Claus Thomsen.

B.T. Sport har henvendt sig til FC København. Og her svarer pressechef i klubben, Jes Mortensen, angående kritikken fra Ståle Solbakken og den manglende henvendelse følgende:

»Ståles kritik går på en generel betragtning mere end på den konkrete kamp. Han pointerer, at pokalkampene er en udfording for de danske deltagere i Europa i efteråret, og den problemstilling har vi addresseret i Divisionsforeningen, og det kommer vi til at gøre igen. Den konkrete kamp er, hvor den er som aftalt og planlagt.«

FC København skal i aktion igen på mandag, når de drager til Aarhus for at møde AGF.