Malmö FF's guldfest søndag aften sluttede, før den overhovedet startede.

Klubbens danske anfører, Anders Christiansen, er nemlig blevet testet positiv for coronavirus, efter at han tidligere søndag var med til at sikre klubben det svenske mesterskab med en sejr over Sirius i Allsvenskan.

Det skriver Malmö FF på sin hjemmeside.

Danskerklubben har derfor aflyst den sejrsmiddag, der var planlagt søndag aften.

Christiansen havde det ifølge klubben fint inden kampen, men følte sig efter sejren og guldjublen utilpas. Han fik taget en coronatest, der altså viste sig at være positiv.

Den danske midtbanespiller var udtaget af Kasper Hjulmand til de kommende landskampe, men kan nu i stedet se frem til at tilbringe tid i isolation.

Malmö måtte til søndagens kamp undvære den danske cheftræner Jon Dahl Tomasson, der ligeledes er coronasmittet.

Malmös mesterskab blev en realitet med tre runder tilbage i Allsvenskan.