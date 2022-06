Lyt til artiklen

Det var med klump i halsen og tårer i øjenkrogen, da Norges fodboldkvinder lørdag spillede træningskamp mod New Zealand i Oslo.

For det var under et døgn siden, at en islamisk ekstremist trådte ind på en bar med primært homoseksuelle gæster i Oslo centrum og begyndte at skyde omkring sig.

To personer blev dræbt, og flere end 20 blev såret. Og angrebet, der efterforskes som terror, lagde selvfølgelig dæmper på lørdagens fodboldfest.

Inden kampen blev skudt i gang dannede de to landshold en fælles cirkel, mens der blev afviklet et minuts stilhed i respekt for ofrene.

»En utrolig speciel dag, trist dag, men jeg håber, at vi kun finde styrke sammen og i sammenholdet. Det er utroligt stort for os, at så mange kom og støttede os i dag.«

»Det var var at hylde mangfoldigheden. Jeg håber, at vi klarer at komme videre fra så tragiske hændelser,« sagde den norske stjerne Ada Hegerberg til VG efter kampen.

En 42-årig nordmand af iransk afstamning er anholdt i sagen.

Norge deltager - ligesom Danmark - i EM-slutrunden i England, der begynder om to ugers tid.