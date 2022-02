Det så bestemt ikke for godt ud, da Daniel Wass i overtiden i kampen mod FC Barcelona tog sig til knæet.

Og nu er dommen kommet, efter det klubben beskrev som 'et vrid i højre knæ'.

For den danske landsholdsspiller, der blev skadet i en duel med Ferrán Torres, er blevet undersøgt, og den viser, at han umiddelbart har pådraget sig en ledbåndsskade i anden grad. Noget, der betyder en svær forstuvning.

Det oplyser Atlético Madrid, efter Daniel Wass' højre knæ er blevet undersøgt mandag morgen.

Desuden lyder det, at han skal undersøges yderligere, men som det ser ud, er danskeren på trods af den nærmest værst tænkelige debut altså sluppet for en knæskade af de helt grimme. For klubben melder intet om en eventuel skade på korsbåndet - noget, der som regel koster en pause på mere end et halvt år.

32-årige Daniel Wass blev ikke skiftet ud, da Atlético Madrid havde brugt alle fem udskiftninger. I stedet måtte han gøre kampen færdig, og det kunne ses, han var påvirket, da han haltede rundt på banen. Da opgøret blev fløjtet af, lagde han sig i græsset i tydelige smerter.

Præcist hvor længe danskeren forventes at være ude, oplyser klubben ikke.

FC Barcelona vandt søndagens kamp med 4-2.